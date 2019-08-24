劉丹憶演《四人歸西》恐怖經歷　當年愈拍愈心寒 ：心裏有啲發麻

每逢農曆七月「鬼節」，總會掀起翻睇靈異舊片熱潮，當中經常被網友翻炒的，一定有劉丹（丹爺）有份演出、懸疑劇集《夜驚魂精華錄》其中一個故事──《四人歸西》。《香港01》記者便趁丹爺今日（23/8）在將軍澳出席《愛．回家之開心速遞》宣傳活動，找他回憶一下當年的拍攝點滴。

丹爺表示估唔到《四人歸西》短劇依然咁受歡迎。（葉志明攝）

提到當年拍攝禁忌，丹爺就話：「諗返起當年拍攝嘅時候，心裏面有啲發麻，有啲打冷震嘅感覺，因為當時呢套劇嘅題材好新鮮，好少講到打麻雀，嗰陣時自己對打麻雀都唔係好認識，一路拍一路個感覺都好得人驚，但估唔到最後出到嚟個效果咁好，我哋劇組演員事前都有拜神，祈求拍攝順利，當年收利市都係港幣一蚊，自己都試過年初四拍瞓棺材戲，我都係咁拍，自己就百無禁忌嘅。」

丹爺透露自己都曾遇過靈異事件，但就話百無禁忌。（葉志明攝）

丹爺雖然百無禁忌，但經常要出埠拍攝，曾經都遇過靈異事件：「記得好耐之前去馬來西亞做嘢，當晚瞓到半夜，俾啲嘈雜聲嘈醒，聽到廁所傳出嚟，於是起身去睇下，點知去到睇乜都冇，即刻閂埋個廁所門上床瞓，唯有安慰同自己講唔緊要，冇事嘅，就咁過咗。」