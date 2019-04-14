【開心速遞】黎彼得爆劉丹登台係天文數字　丹爺：冇人敢搵我

「根叔」劉丹、「大龍生」羅樂林、「豹叔」黎彼得和「譚道德」陳榮峻組成的「大四喜」獨缺羅樂林，黎彼得就笑說，可以暫時叫他們三個為「大三元」。（林迅景攝）

《愛．回家之開心速遞》中，「根叔」劉丹、「大龍生」羅樂林、「豹叔」黎彼得和「譚道德」陳榮峻組成最強男團「大四喜」Rap歌一段，相信大家都甚為驚喜。昨日（4月14日）活動中，雖然大會就笑說以「佢哋出Show唱Live好貴」為由，出席的劉丹、黎彼得和陳榮峻就未能在台上即席演出，令大家緣慳一面。不過，現場亦由其他劇中演員補上Rap歌，亦非常有氣氛。

裝扮之後的「大四喜」真的十分有趣惹笑。（林迅景攝）

劉丹、黎彼得和陳榮峻3位接受《香港01》訪問時，丹爺說：「唔好話係第一次拍劇要Rap，我仲係第一次接觸呢啲嘢。咩叫Rap。（問人先知）哦，中文叫快板、數白欖，咁我知啦，不過原來唔係好似，哈哈哈。」陳榮峻說：「我就真係第一次，我平時唱歌都唔掂，我數極拍子都撞板。老婆話：『唔啱吖，你撞咗板！』我話：『平時做戲都係撞板㗎啦。』」黎彼得：「我就主要唱粵曲，其實都係數白欖。都係詩嚟，五言、七言咁，其實攞嚟Rap真係冇得頂。而家嘅Hip-Hop就比較通俗啲，冇以前咁文雅，但係出嚟感覺完全唔一樣，都係包裝唔同。」

《愛．回家之開心速遞》劇中演員一起出席宣傳活動，預先慶祝復活節。（林迅景攝）

他們更表示，兩天才合悉拍劇要Rap歌以及收到，歌詞。黎彼得：「我哋TVB啲人工作比較繁忙。」丹爺說：「都係嗰句，煮到埋嚟咪食囉，膽一大呢，就乜嘢都做到。」陳榮峻補充說：「TVB，有乜係做唔到㗎？」會否以「大四喜」組合登台搵銀？黎彼得：「嘩，咁犀利？（你哋得嘅）唔得㗎，佢哋畀唔起錢㗎，你知唔知劉丹登台一次幾錢吖？天文數字吖。」記者聞言，即問丹爺登台收費多少，丹爺笑說：「你唔好聽佢哋亂講吖，等陣嚇驚人，冇人敢搵我。」