【但願人長久】黃建東隔8年再踏台板　與謝君豪二度合作獲益良多

憑藉搞笑二次創作而成為「新一代扮嘢王」的藝人黃建東（東東）即將再踏台板，參演舞台劇《但願人長久》，令他心情非常興奮。

「我喺紐約讀大學時主修戲劇，回港後第一份工作就係擔任香港話劇團駐團演員，所以舞台係我嘅家。今次係加入TVB 八年後首次做舞台劇，真係好開心。」東東興奮地講到。

東東加入TVB後首次出演舞台劇，心情異常興奮。

東東透露，是次同張之珏導演合作的契機，是源於看舞台劇，二人因此相識，之後他參與角色遴選被選中，所以很感謝張導演帶他重返舞台，而且排戲時撞正東東生日，大家還為他慶生，非常窩心。

大家幫東東慶生。

《但願人長久》的陣容包括謝君豪、張可頤、江美儀、李蕙敏等，一眾實力派集結。其實東東在十三年前剛加入香港話劇團時，已經同金馬影帝謝君豪合作過舞台劇《梨花夢》，今次再度結緣，令東東感覺非常親切：「因為之前喺美國讀書從來冇接觸過中國古裝戲，上次同豪哥合作時係第一次，所以又緊張又硬梆梆，好似一碌木咁。今次再見返豪哥覺得好親切，佢排戲時好認真嚴謹，但平時又會好似一個大細路好玩得，同佢傾計排戲真係學到好多。」

今次排戲時一眾主角每天都輪流買下午茶，東東笑言擔心公演時肥了一個碼服裝師會找他算帳。

東東曾同君豪合作舞台劇《梨花夢》。