黃建東38歲生日俾女圍！獲莊思明、蔣家旻主動獻吻艷福不淺

黃建東（Derek）日前剛剛度過38歲生日，除了於正日當天與家人共聚晚餐，更邀請到多位圈中好友，包括莊思明、蔣家旻、蘇韻姿、簡淑兒、陳婉衡、劉晨芝、蝦頭（楊詩敏）、朱滙林及李善恆等在朋友的別墅聚餐慶祝：「平日喺公司各自各拍攝好忙，就算食餐飯都要趕頭趕命，難得生日可以約到大家舒舒服服咁坐低食飯傾偈，真係好開心好放鬆！感謝佢哋每一位咁有心抽空過嚟同我慶祝。」

黃建東日前與好友及家人齊齊度過38歲生日。

壽星仔Derek更得到多位女星主動吻賀擁抱，艷福不淺！不過得到Derek主動獻吻的只有一位，就是他的媽媽！Derek的媽媽保養得宜，而且非常上鏡，與一眾女星合照毫無違和感。

黃建東（右）得到莊思明（左）的輕輕一吻。

黃建東的媽媽保養得宜非常上鏡。

Derek透露每年的生日願望都一樣，就是希望能減肥成功。他笑言雖然距離目標愈來愈遠，但今年仍會再接再厲希望減磅減磅。另外，早前憑二次創作「陳偉霆廣告」再成焦點，他稱希望自己在演技和演藝事業上能更上一層樓，亦承諾會投放更多時間「度橋」和拍搞笑短片，將開心和快樂帶給觀眾。

陳婉衡（左）和簡淑兒（右）和壽星Derek在美景前合照留念。

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