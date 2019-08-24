【中餐廳3】黃曉明疑有脫髮危機　網民發現戴假髮好奇怪？

內地美食真人騷節目《中餐廳》，隨著店長黃曉明於節目中自把自為，不聽取他人的意見，霸道總裁上身被網友吐嘈疑患有「中年王子病」之後，最近這一股霸道總裁風潮則莫名地流行起來，不少人都學他口吻講說話，創造了「明學」一詞，令黃曉明話題度一度登上微博熱搜。

黃曉明說話太霸道，被指患有「中年王子病」。（微博圖片）

正正因為黃曉明目前是話題人物，網友已經將精力集中於睇《中餐廳》上，特別留意黃曉明的一舉一動。果不然在最近就有細心的網友發現，左看右看都覺得黃曉明的頭髮部份非常奇怪，懷疑他是戴假髮片或植髮上節目，皆因頭髮頂部與髮尾顏色有明顯的差距，嘲諷他霸道總裁始終逃不過中年脫髮危機。

據網友指出當鏡頭拍近黃曉明特寫的時候，總覺得他的頭髮部份就非常奇怪，在細心觀察之下發現他的頭髮頂部，無論是髮量還是髮色都是非常濃密與光澤的。但髮旁到髮尾部份的頭髮則顯得比較稀疏，而且髮色與頂部頭髮顏色呈現非常大的差距，懷疑他是戴了一頂假髮。

頭髮頂部同髮尾部份顯得不自然。（微博圖片）

另外，從他有一幕背向鏡頭說話時的照片可見，他的後腦髮尾部份被網友放大，觀看之下髮量的確甚少，還可清楚地見到肉添，從這一點網友就更相信他應該是戴了假髮，還開玩笑地表示未知在假髮之下，他真正的頭髮到底剩多少，網友紛紛留言：「後腦袋基本都禿了」﹑「太可怕了」﹑「怪不得他的髮型不自然」…認為他太操心了所以引致如此吧。

頭髮尾部顥得好稀疏啊！（微博圖片）

但有網友就認為他唔似戴假髮，反而認為他是植髮。皆因表示他後腦髮尾部份如此稀疏，應該是將原本該有的毛囊向頭頂位置移植了，所以導致後腦袋部份會如此地禿。另外，他頭頂髮根位置露出了美人尖，修飾了整個臉部線條，但翻睇他過去露額頭的照片，又的確是冇美人尖，相信他是後期加工，網友紛紛留言：「植了一個美人尖」﹑「肯定是去植髮了」﹑「假髮那是肯定」…種種列舉更令人認證黃曉明應該在頭髮位置上做了小動作，到底真相如何只有他先知道喇！

網友發現他的頭髮多了美人尖。（視覺中國﹑微博圖片）

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