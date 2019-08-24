【Eye4HK】有TVB藝員冒被雪風險表態　貼「遮眼相」撐爆眼少女

反對《逃犯條例》修訂的風波仍然持續，不但引發了多場集會、示威，亦爆發過多場流血衝突，當中更有負責少女急救員在示威者圍堵尖沙咀警署行動中，懷疑被警方布袋彈射爆右眼眼球。曾經在《屍殺列車》飾演奸角的韓國資深演員金義聖便非常關心事件，更多次在自己的社交平台發聲，並上載一張用手遮蓋右眼的相片，聲援該受傷少女。

之後，有網友參考金義聖做法，發起「Eye For Hong Kong Campaign」（簡稱：Eye4HK）運動，上傳遮眼相表態，不少香港藝人也Post相支持，包括王喜、徐天佑、阮民安等。其中，不忘發揮搞笑本色的王喜在網上寫道：「其實Post完個心都震震下，有啲驚驚哋，唔知會唔會有手尾，或者行行下街被……」

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最近，有傳無綫（TVB）視后李佳芯因為多次發聲而被內地網民圍剿，搞到被公司放入「雪櫃」，連帶她與黎耀祥、陳豪合作的新劇《殺手》都被暫時抽起，雖然李佳芯接受《香港01》訪問時否認被雪，但無綫方面確實承認有因應內地觀眾之反應來調整節目安排，其企業傳訊部回覆傳媒查詢時便說：「近期香港發生連串暴力衝突事件，某些藝員可能受到內地觀眾之特别關注和引發敏感情緒。無綫電視節目，包括劇集，一直以來在內地發行，公司故此需要在營運上作出某些反應及調整，包括選角事宜，這純屬商業決定。」

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不過，都有TVB藝人敢於表態，他便是畢業於第23期藝訓班的黃得生（Dickson）。周三（21/8），他在自己的Instagram帳號貼出一張遮眼相寫道：「Courage is not without fear; rather it’s a judgment that something else is more important than fear.（勇氣雖然包含恐懼，但當中卻有比恐懼更重要的判斷）」，而貼文亦包含了「#eye4hk」字眼。《香港01》曾發短訊跟進，惟Dickson暫未回覆。

無綫藝員黃得生在網上貼相支持「Eye4HK」運動。（Instagram/@dicksonwong71）

今年31歲的Dickson本來是TVB經理人合約藝員，在2018年改簽基本藝人合約。他在加入TVB前曾參與多套舞台劇演出，加入TVB後拍過數十套劇集，最受矚目的角色是《點解阿Sir係阿Sir》（2011）中的「反枱」，其餘角色以閒角居多。他亦有份在今年播出的《福爾摩師奶》和《白色強人》演出，在兩套劇集裏面都是飾演便衣警探，而Dickson在尚未播出的重頭劇《解決師》、《法證先鋒IV》中亦有戲份。

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