【Eye4HK】有TVB藝員冒被雪風險表態　貼「遮眼相」撐爆眼少女

反對《逃犯條例》修訂的風波仍然持續,不但引發了多場集會、示威,亦爆發過多場流血衝突,當中更有負責少女急救員在示威者圍堵尖沙咀警署行動中,懷疑被警方布袋彈射爆右眼眼球。曾經在《屍殺列車》飾演奸角的韓國資深演員金義聖便非常關心事件,更多次在自己的社交平台發聲,並上載一張用手遮蓋右眼的相片,聲援該受傷少女。

之後,有網友參考金義聖做法,發起「Eye For Hong Kong Campaign」(簡稱:Eye4HK)運動,上傳遮眼相表態,不少香港藝人也Post相支持,包括王喜、徐天佑、阮民安等。其中,不忘發揮搞笑本色的王喜在網上寫道:「其實Post完個心都震震下,有啲驚驚哋,唔知會唔會有手尾,或者行行下街被……」

最近,有傳無綫(TVB)視后李佳芯因為多次發聲而被內地網民圍剿,搞到被公司放入「雪櫃」,連帶她與黎耀祥、陳豪合作的新劇《殺手》都被暫時抽起,雖然李佳芯接受《香港01》訪問時否認被雪,但無綫方面確實承認有因應內地觀眾之反應來調整節目安排,其企業傳訊部回覆傳媒查詢時便說:「近期香港發生連串暴力衝突事件,某些藝員可能受到內地觀眾之特别關注和引發敏感情緒。無綫電視節目,包括劇集,一直以來在內地發行,公司故此需要在營運上作出某些反應及調整,包括選角事宜,這純屬商業決定。」

不過,都有TVB藝人敢於表態,他便是畢業於第23期藝訓班的黃得生(Dickson)。周三(21/8),他在自己的Instagram帳號貼出一張遮眼相寫道:「Courage is not without fear; rather it’s a judgment that something else is more important than fear.(勇氣雖然包含恐懼,但當中卻有比恐懼更重要的判斷)」,而貼文亦包含了「#eye4hk」字眼。《香港01》曾發短訊跟進,惟Dickson暫未回覆。

無綫藝員黃得生在網上貼相支持「Eye4HK」運動。(Instagram/@dicksonwong71)

今年31歲的Dickson本來是TVB經理人合約藝員,在2018年改簽基本藝人合約。他在加入TVB前曾參與多套舞台劇演出,加入TVB後拍過數十套劇集,最受矚目的角色是《點解阿Sir係阿Sir》(2011)中的「反枱」,其餘角色以閒角居多。他亦有份在今年播出的《福爾摩師奶》和《白色強人》演出,在兩套劇集裏面都是飾演便衣警探,而Dickson在尚未播出的重頭劇《解決師》、《法證先鋒IV》中亦有戲份。

