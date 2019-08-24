日本No.1陪酒小姐公開冇濾鏡圖片差別極大　呼籲網友小心「照騙」

日本整容陪酒女郎櫻井小姐，曾經長期高踞歌舞伎町人氣榜首，吸金力超強，2天就能賺2億日圓，她更因分享整容心得而成為網絡紅人。櫻井小姐經常在社交網絡分享靚相，不過全部圖片和影片都落重美顏Filter（濾鏡），但她昨日（24/8）上載一張美顏前後對照圖，激罕大方公開自己目前最真實的容貌。

櫻井小姐激罕公開自己沒有用filter的真實照片。（IG圖片／nonoka199148 ）

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櫻井小姐昨日在IG分享一張美顏前後的對照圖片，配文寫道：「不要被SNS照片愚弄！左：普通相機／右：處理應用程序 #App欺詐 #不要被欺騙 #之前和之後」，只見左邊用普通相機所拍的照片，櫻井小姐皮膚非常黝黑，鼻子比平常大3倍，跟用美顏Filter後的她，鼻子、嘴唇變細，連妝容都變得更甜美，完全判若兩人。櫻井小姐自己以行動證明不要輕易相信網絡「照騙」。

櫻井小姐不時會分享自己的整容過程。（IG圖片／nonoka199148）

櫻井小姐公開自己的真實容貌，被網民指樣貌似男人，但亦獲得不少粉絲支持：「美顏前後都很正」、「左邊更人性化」、「很可愛啊」、「右邊反而不自然」。不過也不排除這是一則廣告，推銷美顏應用程式，因為平日櫻井小姐上電視的差別好像沒有這麼大。櫻井小姐現年28歲，目前是日本一間知名夜總會「N」的老闆娘，在IG擁有26萬followers，近年她十分活躍於電視節目，分享8年來，整容超過一百次的心路歷程，每次上節目時的樣貌各有不同亦為人津津樂道。

櫻井野之花小姐自19歲開始整容，8年來不斷變樣。（IG圖片／nonoka199148）

點擊圖片看櫻井小姐的樣貌變化，一年也會變好幾次樣：