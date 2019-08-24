63歲健美婆婆Lesley Maxwell身材Fit爆　公開維持年輕兩大貼士

「Keep fit」被很多人視為「終身事業」，改變身材，身體健康之餘，還會愈來愈年輕，心態也會隨之變化。而來自墨爾本的63歲Lesley Maxwell表示，她的「不老」身材對她的愛情生活產生了積極影響，同她交往的男性，年紀全部都比她小。

據悉，Lesley Maxwell是一位專業健身人士，身材緊緻，肌肉線條分明，幾乎沒有贅肉。她有三位孫子孫女，在做過推銷與化妝師之後，Lesley直言她熱愛充滿魅力的健身生活，由美容行業轉到健身行業，在48歲時成為了一名私人教練，49歲時贏得人生中第一場健美比賽。憑藉她令人印象深刻的身形，至今已獲得大約30個獎牌。

Lesley雖然已經63歲，但身材緊緻，肌肉線條分明。（Instagram@lesleymaxwell.fitness）

Lesley解釋到：「我一直對健身同健康非常有興趣，我決定找到一個強身健體的方式，令我感覺更年輕。」她坦言曾經很喜歡同男生們打賭，她能舉起比他們更多的東西，「但我媽媽曾告訴我男生們不喜歡女生有肌肉，但我知道他們很喜歡！」

「我所有的伴侶都比我年輕，包括我前夫，我比他大13歲。」Lesley自豪地講到，「總是會有比我年紀小的接近我，我覺得我很年輕，所以健身真的有用。」

Lesley透露，同自己交往的都是年下男。（Instagram@lesleymaxwell.fitness）

至於因何而接觸健身，Lesley透露，她在看了一個健美比賽的宣傳活動後，受到激勵，第二日便開始了健身之旅。另外，她還向大家分享了她保持年輕的生活方式：「首先，要注意身體的健康，吃營養豐富的食物，不要吃精製加工食品或垃圾食品；第二，通過負重訓練去塑造一個看起來更年輕的身體，因為它真的可以更好地提升臀部以及手部力量。」

Lesley分享自己保持年輕的生活方式。（Instagram@lesleymaxwell.fitness）

雖然Lesley已經是三個孩子的祖母，但她一周會鍛煉五次，每次一小時，包括硬舉、蹲舉、胸部推舉以及腹部訓練。這樣的日常生活，令Lesley比以前任何時候都更加快樂和健康，同樣也擁有令人滿意的愛情生活。

「我只想說，別等了！我想每個女人都想找回自己的性感。」Lesley呼籲。

Lesley一星期會鍛煉五次，每次一小時。（Instagram@lesleymaxwell.fitness）