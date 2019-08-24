10位內地網紅真面目大揭秘　原來V煞面未算最震驚！

近年內地興起直播熱潮，越來越多人加入網紅行列，孕育出無數「KOL」。當中不少網紅人氣及成就甚至比很多藝人有過之而無不及，為了在成千上萬的網紅中突圍而出，他們各出奇謀，有人表演唱歌跳舞，有人靠高超的化妝技巧和高顏值。不過內地網紅「照騙」事件越揭越多，這些網紅真人同上鏡往往有很大落差，真面目一曝光，幻想即時破滅！

網絡世界真係充滿「照騙」，網紅在美顏濾鏡前後樣貌大不同！（影片截圖）

喬碧蘿殿下

近期最Hit的，相信就是這位以甜美聲音、豐滿身材為賣點的「喬碧蘿殿下」。雖然她一直以卡通圖案遮擋臉部，但堅稱自己是「高顏值」，而她上載的生活照亦可見長相十分甜美。不過早前喬碧蘿殿下與另一名女主播聯合直播時，過程中直播平台的濾鏡軟件疑似發生故障，真身原來是一位面圓圓、眼細細、豬膽鼻的中年女人，完全是街邊隨處可見的大媽。而她其後亦承認事件是商業策劃，共花費28萬元人民幣，但實際回報極可觀，其粉絲人數從5萬人激增至67萬人，這場自毀式推廣引起網民熱論。

喬碧蘿殿下（右）在與另一名女主播聯合直播時「意外」顯露真身。（影片截圖）

+ 6 + 5 + 4

七鶴大人

有「第一神秘男神」之稱的「七鶴大人」，平時經常戴黑色口罩示人，雖然只露出雙眼，但化上韓式眼妝的他眼神煞食，再配搭上簡單利落的帥氣穿衣風格，令他魅力大增，更於內地直播平台「抖音」吸引多達670萬名粉絲關注。不過早前他的真實樣貌終於曝光，結果就令粉絲大跌眼鏡，不但嘴巴部份突起，臉形看上去亦很像梯形，真相令人震驚，有網民指他像鴨嘴獸，亦有人表示他同《多啦A夢》中的小夫（又名牙擦仔）十分相似。

「七鶴大人」在社交平台「抖音」擁有近700萬粉絲。（微博「七鶴大人」圖片）

+ 7 + 6 + 5

網胖小仙女

擁有甜美樣貌的「網胖小仙女」，經常在抖音、微博等網絡平台分享靚相，白滑的皮膚加上眼大大，深受網民喜愛。不過她就被踢爆雖然有完美的臉孔，但頸以下其實是肉肉的身材，更被網友揶揄是「90斤臉蛋，200斤身材」，但她坦然面對，更大方回應稱現在「已經自動省略了瘦身這項功能」，贏得不少網民掌聲。

「網胖小仙女」擁有一張天使臉孔，近日被踢爆擁有大碼身材，遭揶揄是「90斤臉蛋，200斤身材」。（微博「網胖小仙女」圖片）

+ 10 + 9 + 8

今天的衡丹妮也會快樂的

這名網紅經常在微博Post靚相，當中更有不少水着福利圖。相中的她化了濃妝，而且P圖痕跡明顯，尤其是不符比例的雙眼、尖鼻、V煞臉，望落成個精靈咁樣。而她的身材亦相當出眾，擁有儼如Barbie娃娃般極誇張的比例。不過近日網上流傳出兩張疑似是她真身的照片，相中的她身形相當肥胖，很難想像是同一個人呀。

佢p到自己個樣成個精靈咁樣。(今天的衡丹妮也會快樂的微博圖片)

+ 13 + 12 + 11

芭比迪麗拉

聲稱擁有四分之一俄羅斯血統的「芭比迪麗拉」，經常以濃妝及誇張服裝示人，其櫻桃小嘴、高挺鼻子、超尖下巴及異常大的雙眼極像假人，多次被外界質疑曾整容。不過堅稱自己沒整過容的她就大膽直播卸妝過程，力證自己純天然，片中她先將眉毛及眼妝卸掉，瞬間變成「無眉娘」，而眼皮亦有明顯的割痕，除下「大眼仔」隱形眼鏡後，更變得雙眼無神，黑眼圈非常顯眼，相當憔悴。

芭比迪麗拉被稱為真人芭比。（芭比迪麗拉微博圖片）

+ 7 + 6 + 5

滕雨佳Amiu

原本是一名模特兒的滕雨佳，參加過不少綜藝節目，更自己開了淘寶店，年營業額過千萬。在鏡頭前的她皮膚白滑、身形高䠷，但她曾在一次直播期間，在調整相機角度時，不小心關掉美顏功能，令真面目意外曝光。她的臉色瞬間變差，還有重重的黑眼圈表露無遺，甚至被網民形容是「黃臉婆」。

滕雨佳是一位Model，她開的淘寶店年營業額過千萬。（滕雨佳Amiu微博圖片）

+ 6 + 5 + 4

小澤瑪麗甜甜

原名莫莉雯的「小澤瑪麗甜甜」經常拍片分享化妝、P圖、穿搭等技巧，深受粉絲歡迎，相中的她身材纖瘦，更擁有傲人上圍和V煞臉等，絕對稱得上是美女。但有網民上載多張她沒有P圖的真面目照，令其肥胖的身形曝光，引來網民熱論，更有人嘲笑她「母豬」。事後她決定發憤減肥，短短1個月就瘦了超過20磅，脫胎換骨！

內地網紅「小澤瑪麗甜甜」在相中擁V煞臉、大眼、高鼻，而且上圍豐滿，絕對稱得上美女一名。（微博「網友扒皮」圖片）

+ 2

二霖霖

在微博擁有逾185萬粉絲的「二霖霖」，是一名美妝網紅，經常分享化妝心得，樣子甜美、雙手纖細，但早前有網民野生捕獲到二霖霖，發現她真身是個身形肥壯的大媽，纖纖玉手變成了粗壯的麒麟臂，直言真樣「慘不忍睹」。

網紅二霖霖是美妝網紅，經常拍照賣廣告。（微博圖片）

+ 7 + 6 + 5

阿純

在抖音上號稱「全網男女通用臉」的「阿純」，經常拍攝靠化妝和美顏濾鏡反串女性的短片。他多數是戴上不同顏色的假髮，再在臉部隨意搽粉底、眼影、打陰影，化妝手法可以用「簡單粗暴」來形容。雖然他化完妝後仍然是一副男性的面貌，但只要打開美顏和濾鏡功能，調整一下角度，擺幾個Pose，即刻變成清純少女。

阿純在鏡頭前展現甜美笑容，但邊個估到佢其實係一位男士呢？（影片截圖）

+ 6 + 5 + 4

牙籤腿

網紅除了追求靚樣之外，往往一雙長腿都好吸睛。繼「筷子腿」之後，有內地網紅就靠「牙籤腿」成功出位，絕對超越人類極限！這位網紅雙腿纖幼得連手臂都不如，與身體完全不合比例，甚至有網友擔心會斷。不過仔細一看，就可見P圖痕跡，雙腳被P到彎彎曲曲，而旁邊欄杆都P成「波浪形」！更有眼利的網民指「影子暴露了一切」，因為在女生的影子中雙腳是正常的粗幼，並不是脫離現實的「牙籤腿」。