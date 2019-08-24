【AB6IX香港見面會】朴佑鎮帶傷表演　粉絲禁止成員進出蘭桂坊？

韓國「怪物新人」AB6IX今天（24日）在亞洲博覽館，舉行首個香港見面會《AB6IX 1ST FANMEETING [1ST ABNEW] IN HONG KONG》。5位成員林瑛珉、田雄、金東賢、朴佑鎮和李大輝繼7月再訪港，依舊吸引大量粉絲入場支持，場面非常熱鬧。

一開場穿黑白西裝的AB6IX就率先帶來《ABSOLUTE》，以勁歌打開見面會的序幕。上月來港時，朴佑鎮因腳傷未能一同參與舞蹈，可惜相隔過多月後，他仍未能與隊友一同表演。被問到來到香港的感受，林瑛珉就講到：「好開心見到香港粉絲，所以希望今晚大家有愉快的晚上。」而朴佑鎮則表示只見到粉絲幾秒，已覺得現場粉絲十分熱情！

AB6IX在香港舉行出道以來，首個香港見面會。（陳志嵐攝）

遊戲環節中，主持人問到5位成員有否到訪過中環的半山電梯，當大家都表示從未去過時，林瑛珉竟對金東賢說：「為什麼我記得我們在MXM活動期間有去過？」不過原來林瑛珉搞錯地方，當時他們是去了尖沙咀。主持人提到蘭桂坊時，台下粉絲舉手擺出交叉示意成員「不准去」，原來是考慮到仍然未成年的李大輝。AB6IX成員都有大讚香港是一個美麗的城市，李大輝則表示看過前輩MAMAMOO《Wind Flower》在香港的MV後，也希望下次輪到他們有機會來港拍MV。