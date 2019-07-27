【AB6IX專訪．有片】出道2個月人氣爆燈　五子自爆最強煞食優點

今年5月新鮮出爐的「怪物新人」AB6IX，由Wanna One李大輝、朴佑鎭、MXM林煐岷、金東賢和新成員田雄組成，未出道就備受關注。本月初AB6IX曾來過香港參加拼盤演唱會，可是或有部分K-Pop粉絲仍未十分了解5位成員。通過《香港01》的訪問，相信大家也會一秒陷入AB6IX的魅力之中。

AB6IX雖然出道只有短短2個月，可是人氣絕對不容小覷。韓國出道Showcase的門票，短短30秒內售罄外，亦已快速開展首個亞洲巡迴粉絲見面會。AB6IX 5位成員能唱能跳外，他們具備的音樂創作能力，亦是組合高人氣的原因之一。出道專輯《B:COMPLETE》7首歌曲，AB6IX都有份參與製作外，當中忙內成員李大輝的另一身份，就是隊中的音樂製作人。他分享到主打歌《BREATHE》的創作靈感，來自韓國近日嚴重的霧霾問題。除之此外IZ*ONE《Airplane》和《PRODUCE X 101》的《Dream For You》也是他的作品，音樂類型非常多樣。

AB6IX出道僅2個月，已舉行組合首個亞洲巡迴見面會。（FB/@ AB6IX）

林煐岷、田雄、金東賢介紹：

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AB6IX成員都有Wanna One及MXM的出道經驗，只有田雄是「初學者」。被問到初出道面對最大的困難，田雄講到：「我覺得在音樂節目中，尋找鏡頭是最難的地方。因此我經常會請教成員們，他們也幫助了我不少。」而AB6IX作為一個新人組合，朴佑鎭坦言希望更多大眾能認識組合：「希望更多人知道AB6IX這名字，也希望今年能獲得與付出成正比的成果！」謙虛的5人雖未有提及新人獎，但相信AB6IX也必定是非常有力的後補之一。

AB6IX只花了13天，就憑出道歌《BREATHE》獲得首個音樂節目一位。（Twitter/@AB6IX_MEMBERS）

朴佑鎭、李大輝介紹：

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下月AB6IX將再次訪港舉辦首個香港見面會，隊長林煐岷就講到：「8月就能夠來到香港見大家，心情非常激動。為了送給香港粉絲帥氣的舞台，我們正在用心的準備，希望大家能期待一下！」除了來港開見面會外，AB6IX亦講到希望嘗蛋撻和火鍋等美食。不過想知道5位成員最想「吃」什麼，粉絲必定要留意《香港01》的專訪影片了。

7月初AB6IX曾來港參加拼盤演唱會，粉絲必定要期待組合8月的見面會了！（Twitter/@AB6IX_MEMBERS）