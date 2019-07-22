【德魯納酒店】李準基為IU客串43秒　再續《步步驚心：麗》未了緣

韓國tvN新劇《德魯納酒店》由IU李知恩、呂珍九、Block B的P.O、gugudan的美娜主演，又邀請少女時代的太妍獻唱《德魯納酒店》插曲《名為你的詩》，可算是今季最具「星味」的電視劇，而27日播出的《德魯納酒店》第三集，劇組更邀請李準基和李時言客串演出，為觀眾帶來驚喜。

李準基和李時言飾演德魯納酒店總經理候選人，IU（飾演張滿月）雖然苦苦哀求兩人加入德魯納酒店，但李準基和李時言均狠狠拒絕IU，特別是飾演驅魔神父的李準基落力趕走一名男子身上的厲鬼，完全沒有閒情逸致理會IU，令IU無癮離場，李準基客串戲份全長43秒。為了演活神父一角，李準基更特意苦練阿拉伯文，應付劇中阿拉伯文咒語對白，實在非常敬業。

IU主演的《德魯納酒店》第三集邀請李準基友情客串。（IG/@dlwlrma）

李準基飾演驅魔神父，為了演活角色，李準基更特意苦練阿拉伯文。（黃Viu《德魯納酒店》畫面）

李準基44秒戲份究竟做啲乜？

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其實IU和李準基非常老友，兩人因拍攝2016年韓劇《步步驚心：麗》而認識，2017年，李準基赴台灣，擔任IU演唱會的驚喜嘉賓，而去年兩人亦一同擔任jtbc綜藝節目《認識的哥哥》嘉賓，可見兩人不只「Friend過打band」，IU和李準基的螢幕情侶形象亦深入民心。

IU和李準基因拍攝2016年韓劇《步步驚心：麗》而認識。（《步步驚心：麗》劇照）

去年李準基與IU一同擔任jtbc綜藝節目《認識的哥哥》嘉賓。（《認識的哥哥》Facebook）

另外，昨晚（21/7）播出的《德魯納酒店》第四集，IU和呂珍九上演吻戲，而該集收視為7.736%，比第三集的8.281%微跌0.545%，不過對有線電視而言，成績仍算不俗。