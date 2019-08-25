TVB被解僱員工連登爆料指公司一直有白色恐怖：秋後算帳陸續有嚟

TVB於8月23日（上周五）突然解僱20名員工，他們需要即時離開，TVB行政總裁李寶安當天回覆傳媒查詢時指出：「公司收入受本港市場不穩和政治動亂拖累，故需重整公司業務和精簡人手。」據知，該20名員工來自不同部門，當中包括字幕組、工程部、配音組以及戲劇組成員，亦包括《愛．回家之開心速遞》的兩名編導和一名節目統籌。事隔兩日，疑似當日遭TVB解僱的前員工在「連登」討論區發表一篇文章，開首寫出以下幾句：「我們是一群被辭職的TVB員工，今次好想同大家講，公司一直都存在着白色恐怖，希望各位留意及小心」，內容指當日被解僱的20人是與曾支持反《逃犯條例》的個人言論有關。

《開心速遞》三名幕後被炒！ 無綫以精簡人手為由解僱約20位員工

當日有不少TVB員工以員工證「表態」：

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全文如下：

TVB已經進入白色恐怖，23/8星期五被辭職既20位員工已fc係曾經都涉及，影職員證表示支持反送中，曾在新聞部貼連農牆，大樓外牆掛黑白旗和曾經帶有關遊行宣傳單張及Banner回公司，或收藏有關頭盔及疑似攻擊物的拍攝道具。20人都由保安部通知人事部，由人事部直接通知被辭職員工，以經濟收入不佳為由，跳過所有部門主管直播辭掉有關職工。

各TVB同事，小心自己在網絡嘅言論，小心自己帶返公司既文宣物品，你不理政治，政治也會來找你，呢個只係一個開始，之後秋後算帳陸續有嚟，大家要照顧好自己，不要輕易將自己的政見在公司表達出來！因為CCTVB好多CCTV！

由疑似被解僱員工製作的文宣。（網上圖片）

《香港01》記者就此事件曾致電無綫外事部查詢，暫時未有回覆。