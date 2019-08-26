王嘉爾Jackson@GOT7墨爾本演唱會不慎墮台　躺地半分鐘後堅持演出

韓國男團GOT7本月25日舉行世界巡迴演唱會墨爾本場，GOT7成員Mark、JB、珍榮 、榮宰、BamBam、有謙，還有香港成員Jackson王嘉爾繼2017年後，相隔2年再度赴當地演出，因而吸引不少IGOT7（GOT7粉絲）入場支持。不過王嘉爾在演出期間不慎墮台，目擊事發經過的IGOT7當場驚惶失措，事後王嘉爾並無大礙，返回舞台繼續表演。

GOT7本月25日舉行世界巡迴演唱會墨爾本場。（Twitter/@GOT7Official）

事發時GOT7演唱會正進行安可環節，當時王嘉爾台邊與粉絲互動，王嘉爾欲與粉絲近距離接觸，卻未有留意台邊沒有梯級，不慎踏空墮台，舞台目測1.7米高。王嘉爾墮台後，台下工作人員立刻前往了解情況，而台上表演泰國成員BamBam亦有向王嘉爾問好。王嘉爾稍事休息半分鐘後重返舞台，亦與BamBam開玩笑，狀態看似沒有大礙。

王嘉爾欲與粉絲近距離接觸，卻未有留意台邊沒有梯級，不慎踏空墮台。（微博/@Iris陈Pp）

Bam Bam（左）到台邊了解情況。（Twitter/@AMM_KT）

王嘉爾出事現場逐格睇

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IGOT7看見王嘉爾墜台影片，均感到非常心痛，同時又敬佩王嘉爾即使受傷，仍然堅持演出，還安慰受驚的粉絲，大讚偶像非常敬業，又祝願王嘉爾早日康復。此外，王嘉爾踏空的部分僅用黑布遮掩，有內地粉絲批評：「這個舞台設計甚麼鬼啊？」、「明明那麼大一塊空隙還要用黑布蓋住，做陷阱嗎？」有粉絲更要求主辦單位和GOT7所屬公司JYP娛樂檢討舞台安全問題。

Jackson躺地數分數，當時仍有意識，並安慰受驚歌迷。（網上圖片）

王嘉爾稍事休息後重返舞台完成演出。（Twitter/@GOT7Official）

內地網民批評主辦在舞台設計沒有顧及安全問題。（微博）

有粉絲大讚王嘉爾表現專業，仍堅持演出。（微博）

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