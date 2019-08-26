《Running Man》全昭旻扮《恐懼鬥室》Jigsaw　宋智孝瘋狂爆笑！

韓國SBS長壽綜藝節目《Running Man》時常出奇不意，為觀眾炮製驚喜，而周日（25日）播出的《Running Man》中，主持池錫辰和全昭旻為了履行懲罰，在開場時扮鬼扮馬，讓主持劉在錫、宋智孝、金鍾國（又譯：金鐘國）、Haha、李光洙、梁世燦，還有嘉賓林智妍、朴正民和崔有華大吃一驚！

25日播出的《Running Man》，池錫辰和全昭旻履行承諾，在嘉賓面前扮鬼扮馬。（ 《Running Man》畫面）

池錫辰和全昭旻之前的《Running Man》遊戲敗北，兩人被罰有嘉賓參與《Running Man》時，開場環節需要扮鬼扮馬和嘉賓見面。25日播出的《Running Man》，池錫辰和全昭旻履行承諾，分別打扮成電影《與神同行》的卞城王和《恐懼鬥室》系列主角Jigsaw登場。看到兩位拍檔搞笑打扮，宋智孝立刻笑個不停，李光洙就險告爆粗，而劉在錫則拿起手機拍照留念，至於反應最大的必定是三位嘉賓林智妍、朴正民和崔有華，皆因三人看見池錫辰的造型，當場嚇得目瞪口呆，場面非常搞笑！

全昭旻模仿《恐懼鬥室》系列主角Jigsaw，恐怖就唔覺，反而幾搞笑！（ 《Running Man》畫面）

池錫辰打扮成電影《與神同行》的卞城王，就真係有幾分相似啦！（ 《Running Man》畫面）

劉在錫即場影相留念，而宋智孝立刻笑個不停。（ 《Running Man》畫面）

池錫辰同全昭旻登場過程逐格睇！