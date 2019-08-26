金義聖IG轉發被炒員工申訴截圖　公開聲討TVB：Shame on you！

自香港爆出《逃犯條例》修訂風波後，曾出演《屍殺列車》的韓國資深演員金義聖已多次在IG及Facebook為港人發聲，早前他更發起「#Eye4HK」活動，收集各國支持者的遮眼照為抗爭者打氣。今天（26日）金義聖在IG公開一封來自TVB前員工的訴求信，向電視台表示「Shame on you!」。

8月23日，TVB以重整公司業務和精簡人手為由，突然解僱20名員工，包括《愛．回家之開心速遞》的兩名編導，引來全城關注。其後有自稱是被炒的前員工，於周日（25/8）深夜在連登討論區上發文，直指公司內一直存在白色恐怖，眾人疑似因支持反修訂運動，或在新聞部貼連儂牆而被解僱。今早韓國藝人金義聖在個人IG貼出幾張截圖，相信是來自早前被解僱的TVB員工向他發的信息，內容提及TVB無理解僱的訴求。

TVB被解僱員工連登爆料 指公司一直有白色恐怖：秋後算帳陸續有嚟！

金義聖今天在IG公開，來自早前被解僱的TVB員工的訴求信。（IG/@lunatheboy）

按圖了解TVB被解僱員工申訴：

轉發前員工英文公開信 金義聖直呼TVB可恥

信息大致內容講到，被炒的20人因曾參與示威或集會，甚至在連農牆上表達訴求而被解僱。他們不是由部門主管通知被開除，反而是直接從人事部收到通知，與一般程序不同，認同公司想製造白色恐怖。該前TVB員工最後更講到，20人被炒只是一個開端，相信公司之後會繼續向不同政治立場的員工開刀，最後更講到「CCTVB是一個滿佈CCTV（閉路電視）的公司」。金義聖則把前員工的訴求公開，讓更多外國人了解到外，更對TVB說「Shame on you!」。

金義聖發起「#Eye4HK」後，已收到最少91位市民的支持。（IG/@lunatheboy）