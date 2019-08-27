TWICE Mina確診患上焦慮症　JYP娛樂：按健康狀況選擇性參與工作

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韓國女團TWICE日本成員Mina上月因出現舞台恐懼症狀而停工休養，TWICE目前以八人體制進行活動。雖然本月初Mina由日本返抵韓國，不過JYP娛樂強調Mina仍未復工。今日（27/8），JYP娛樂表示Mina患焦慮症，未來會根據Mina的健康狀況而決定工作日程。

TWICE日本成員Mina上月因出現舞台恐懼症狀而停工休養，JYP娛樂表示Mina確診患上焦慮症。（Twitter/@JYPETWICE）

TWICE目前以八人體制進行活動。（Twitter/@JYPETWICE）

JYP娛樂指出，Mina被多間專業醫療機構確診患上焦慮症，會毫無預兆出現持續或者間歇性極度不安狀態，不安的程度亦無法預料。對於Mina日後的工作，JYP娛樂明言會與TWICE和Mina本人商討後決定，亦要按照Mina健康狀況，選擇性參與TWICE工作，JYP娛樂希望一眾粉絲見諒。

本月初Mina由日本返抵韓國，不過JYP娛樂強調Mina仍未復工。（fnstar）

JYP娛樂稱會按照Mina健康狀況，讓她選擇性參與TWICE工作。（Twitter/@JYPETWICE）

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