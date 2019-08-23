【Soribada 2019】TWICE子瑜金髮獲好評　後台孖Elkie莊錠欣自拍

《Soribada 2019》頒獎禮昨晚（22日）於首爾舉行，TWICE、MAMAMOO、CLC、ITZY和河成雲等多組人氣偶像都有出席，8缺一的TWICE更奪下3個大獎成為大贏家！而子瑜和Elkie莊錠欣，這對好姐妹在頒獎禮再聚頭，更在後台大玩自拍，上傳到IG與粉絲分享。

由於TWICE即將再推新歌回歸，因此大部分成員都換上新髮型，當中以子瑜一把金色長髮及定延的利落短髮最為吸睛。雖然早前子瑜出席活動時，已曾公開過新髮型，可是昨晚她的現身仍讓粉絲眼前為之一亮，韓國傳媒更形容她是「人間洋娃娃」。除此之外，子瑜昨天代表TWICE在台上用韓文及中文講感言的表現，被韓國網民大讚淡定大方外，亦感覺到她的韓文水平進步不少！

TWICE 8位成員昨天換上新髮型出席《Soribada 2019》頒獎禮。（daily sports）

子瑜以一頭金髮現身，秒殺現場攝影師的相機！（daily sports）

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TWICE和CLC一同出席頒獎禮，粉絲可能會想起子瑜和Elkie這對好姐妹。而昨晚Elkie已即時在個人IG，更新了三張與子瑜的合照，向粉絲大派福利。二人合體本來已是粉絲視覺的一大享受，她們更趕上潮流，配合現時韓星間非常流行的「雨衣Filter」拍起自拍影片，大展可愛的一面。由於子瑜和Elkie同樣在外地出道，因此有着非常友好的感情，二人也會私下約會或外出參觀展覽等。

子瑜和Elkie在頒獎禮上見面，當然少不了自拍派粉絲福利。（IG/@ chongtingyanelkie）

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