聶遠疑教吳謹言做戲引不滿　女方粉絲瘋狂炮轟︰超越演員範圍

現年29歲的吳謹言去年憑一套清裝劇《 延禧攻略》紅遍大江南北，隨即成為當紅炸子雞戲約不斷。繼以今年她孖著在《 延禧攻略》飾演乾隆的聶遠二度合作推出古裝劇《皓鑭傳》，又是收視長紅大獲好評。未知是否二人CP感搭夠，其公司又安排他們三度合作，將推出時裝劇《幸福還會來敲門》。

事實上，該劇早前屢遭受吳謹言粉絲的反對，紛紛指罵該劇劇情「太狗血」並且女主人物設定不討喜等因素，強烈反對其公司為她接下這一種毀前程的劇，搞到事件一度登上熱搜。

《 延禧攻略》紅遍兩岸三地。（微博圖片）

近日，在內地媒體直播中《幸福還會來敲門》兩大主角聶遠同吳謹言已入劇組待命，拍攝到他們為該戲進行戲前交流與溝通，身穿輕便白衣的聶遠不時與吳謹言有互動探討演技似的，而且手上還持著疑是劇本的讀本，非常認真地與吳謹言對話，沒想到這個畫面卻惹來吳謹言粉絲不滿，指出聶遠根本就冇資格教人做戲，指他的言行舉止已經超出一個演員的範圍似足導演，已經越俎代庖了，引起網上不少熱議。

《幸福還會來敲門》已經官宣拍攝。（微博圖片）

網友質疑聶遠有何資格教人做戲呢？（微博圖片）

網友對聶遠完全不手下留情，認為他自己的演技未算好憑何資格教人做戲，另外他在戲劇上根本就冇攞過任何獎項肯定，又何資格令人信服他的演技等，更難聽的更指出冇吳謹言他根本連戲都冇得拍，一句句留言非常難聽。但另一邊廂有網友就認為，二人只不過是交流演技而已，更何況聶遠是前輩大家探討演技而已，根本就是合情理，非常不明白大家為何要放大事情呢？網友紛紛留言說道：「教你個大頭鬼天天教戲」﹑「屁獎沒拿一個靠教戲給自己抬咖」﹑「要不轉行當導演得了」…句句一針見血。但有網友就為聶遠發聲：「聶遠還是前辈啊，他演技不錯的呀」﹑「聶遠的演技甩吳謹言一百條街也不為過」﹑「演員之間合作交流沒問題」…覺得大家根本就是小事化大。

網友指罵聶遠。（微博圖片）