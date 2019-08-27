【她她她的少女時代】林凱恩係理想女友？真相係：我對男朋友會惡

林凱恩（Iris）周一（26日）出席無綫劇集《她她她的少女時代》宣傳活動，劇集中她飾演田蕊妮的養女張晴，她自言角色對她來說也是一個挑戰，她說：「因為劇集入面係做阿田個女，同埋同唔同前輩都有對手戲，所以都係一個挑戰。」而且她也面對一定的壓力，所以拍劇前做足準備也是必要的。

Iris指最開心是作品能感動到觀眾。（陳順禎攝）

Iris在網上討論區的人氣不錯，網民大讚她「gfable」（適合做女友）和演技有進步，Iris原來也有留意網民的意見，她指：「多謝咁多位網民嘅支持，我自己都知道我仲有好多進步空間嘅，好多時佢哋都會令我知道自己有咩要留意，除咗好嘅，好多都係彈嘅，負評嘅，我自己會覺得好多謝佢哋會留意呢個人，我最開心就係可以感動到佢哋，投入到去裏面，咁我就真係覺得自己進步咗。」

劇中Iris有不少「喊戲」，她在拿捏這部份方面，就有一些心得，她說：「因為張晴呢個女仔同現實好多少女都好似，我相信現實好多仔女都會同媽咪有嗌交，所以我有時就會諗返同媽咪嘅一啲點滴，咁我就放返入去，咁我就可以跟住個flow去喊。」（陳順禎攝）

作為不少網民的「理想型」，Iris卻是單身，她笑指：「呢啲就唔好講啦。」被問到擇偶條件是什麼，她說：「專一，同埋需要忍受到我嘅性格，我性格上面對朋友就好好嘅，可能有時對男朋友會惡嘅，希望佢可以好似腍啲，剛柔並重少少。」（可以畀你佮？）「係啦，可以畀我佮，但係我又會覺得佢好man咁樣囉，出面我可以畀面佢，裏面就要佢忍我少少、𠱁我少少。」