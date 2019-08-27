【她她她的少女時代】林宣妤為學好廣東話下苦功：連沖涼都講對白

林宣妤（Serene）近來在劇集《她她她的少女時代》的表現受外界關注，更被網民熱捧為新一代女神。在2017年《國際中華小姐競選》中奪得亞軍的她昨日（26日）出席劇集宣傳活動時，坦言原來這次是第一次拍電視劇：「都開心嘅，一開始有好多嘢唔識，同一班女仔一齊玩，同Stitch（余思霆）、Iris（林凱恩），咁大家都幾close嘅，劇入面話係三個大學生住埋一齊，大家一齊玩咁樣。」

Serene在此劇的戲份不多，她指一開始都是訓練下自己在演藝界方面的發展，又表示好開心可以同其他人合作。（陳順禎攝）

來自馬來西亞的Serene坦言，在馬來西亞跟在香港拍攝最大的不同是語言，前者主要用普通話，而後者則用廣東話。雖然Serene謙稱自己廣東話不太好，但其實劇集中也聽得出她的對答和發音也不錯，相信一定下過一番苦功。她笑言在馬來西亞看了很多香港電視劇，因而學到了不少廣東話，而劇中的拍檔如Iris等等都有教她廣東話。她更自爆：「我連沖涼都講啲對白，因為我想講得好啲！」

Serene表示多謝網民的讚賞和支持。（陳順禎攝）

Serene感謝拍檔林凱恩教她廣東話。（陳順禎攝）

還是新人的Serene說希望能什麼都接觸一下，了解多點自己在哪方面較擅長，她更爆她的偶像和目標是女神林嘉欣：「因為我之前睇過佢啲電影，我覺得佢演技好好，同埋佢個人好低調，我鍾意咁樣。」

23歲的Serene樣子清純甜美，得到一眾網民的喜愛。（陳順禎攝）