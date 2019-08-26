【她她她的少女時代】劇集絕跡微博　田蕊妮：演員控制唔到好多嘢

田蕊妮周一（26日）為有份主演的無綫電視劇《她她她的少女時代》宣傳，電視劇播出了一星期，觀眾反應不俗，大讚劇情貼地，作為女主角的阿田表示對網民的留意感到開心，坦言方迎風這個角色也不容易演，她說：「拍緊嗰時都辛苦嘅，因為佢嘅情緒波動好大，佢亦都有啲戲份需要搞笑、輕鬆啲，另一方面又要喊，但拍緊嘅時候又跳拍，所以喺情緒上面波動好大，所以都辛苦嘅。但係依家出到嚟好多觀眾都有一個好好嘅反應，佢哋都睇得好過癮，好多觀眾都好有同感，所以我都覺得值得嘅。」

阿田表示雖然劇集是一套小品，但拍得也頗辛苦。（陳順禎攝）

阿田將會在9月舉行演唱會，她直言現在有點緊張，她透露因為演唱會有點類似talk show的形式，再加上唱歌，又要自己寫講稿，所以每一天都還在構思。她說這個形式的演出是她第一次嘗試，「除咗記歌詞之外，仲要記嗰份講稿，真係好多嘢要記，所以有少少緊張，但係我覺得呢個緊張係好有動力嘅，又期待又緊張咁。」

阿田話雖然拍劇辛苦，但最緊要觀眾喜歡。（陳順禎攝）

有網民發現《她她她的少女時代》的宣傳近乎絕跡於微博，連TVB的官方微博也甚少為該劇宣傳，未知是否與有傳內地網民要封殺阿田有關。阿田就表示都不太清楚，要問返公司。被問到會否覺得擔心，她說：「冇㗎，我覺得演員好被動嘅，控制唔到好多嘢，我哋就係喺演緊戲嘅時候做好自己本份，咁演完出嚟之後究竟呢個劇嘅走勢會係點樣，佢之後會係點樣，呢個我係完全控制唔到，亦都冇得到我哋擔心。」

阿田指雖然方迎風的性格跟她完全不似，但始終是女性一點的劇本，所以去到某一些位還是會有共鳴。（陳順禎攝）