【她她她的少女時代】被「執屍」場面率先睇　林凱恩：史上最性感

田蕊妮主演的新劇《她她她的少女時代》，劇情貼地，出街後獲觀眾激讚！當中飾演阿田養女張晴的林凱恩在劇中戲份相當重，飾演大學生的她不但毫無違和感，演技亦自然到位！日前， TVB的官方YouTube就率先曝光林凱恩在劇中的超突破造型，性感指數表！

林凱恩在劇中飾演一名大學生亦是阿田的養女！（IG@iris_lammm）

二人在劇中有不少母女情！（劇照）

林凱恩一向給人一種鄰家女孩感覺，無論戲裡戲內都是「乖乖女」的形象。在新劇中，林凱恩就大膽豁出去，首次以超性感形象登場！劇情講到林凱恩獨自在蘭桂芳賣醉，險被陌生人「執屍」，及時被李思捷發現！林凱恩接受《香港01》訪問時更直言：「真係史上最性感，性感過我選港姐同參加台慶。（終極性感？）係呀，仲想點……我一向都係行保守派，如果有機會拍《3日2夜》我諗都係會着潛水衣。」

正唔正先？（影片截圖）

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被問事前有沒有特別keep fit，林凱恩就稱：「因為拍劇時間比較趕，有時間都寧願瞓覺，但開劇前我都有打拳同食少啲。」林凱恩更透露一度被戲服嚇親，她笑言：「真係好唔慣，其實拍嗰陣都比較唔自在，所以會有少少遮遮掩掩嘅感覺，而且拍嗰陣都好驚走光。（做足安全措施？）應該係，唔小心走咗我諗都有後期遮返。但呢場戲都拍得好開心，因為有人行過真係以為我醉咗。」

哇！有料！（影片截圖）

林凱恩亦稱「張晴」暫時是她最大壓力和挑戰的角色：「最難係同阿田演嗰種母女情，因為阿田係前輩，氣場好強大，但好多時我都要鬧佢，好大壓力，但佢都好nice，好似真係多咗一個屋企人咁。今次喺前輩身上面我都見到自己有好多不足，如果要畀分我諗得60分，但希望都一路拍，一路進步！」

平時真係着潛水衣！（IG/@iris_lammm）

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