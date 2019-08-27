13歲德日混血美少女成時尚界新星　甜美笑容獲讚似石原里美

被譽為「千年一遇美女」的橋本環奈，當年在表演時被影到一張清新靚相而爆紅，這張相更被稱為「奇跡の一枚」，她亦因此驚豔許多網友。最近有一位年僅13歲的混血美少女Sakura Kirsch迅速走紅，擁有精緻五官及甜美笑容的她深受粉絲喜愛，更被傳媒盛讚為「奇跡の13 歳」！

Sakura Kirsch現年13歲，是一位德日混血兒。（IG@sakura_kirsch）

現年13歲的Sakura，身高166CM，擁有一雙大眼及標緻混血樣貌的她，一出道就爆紅。Sakura的爸爸是德國人，媽媽是日本人，出生在德國的她，小時候曾在日本生活了3年，之後因為爸爸工作的關係，移居瑞士，現時她正在瑞士讀中學二年級。近期她利用暑假回到日本打工做模特兒，隨即成為時尚界新星，更被選為年度時尚活動「TGC teen 2019 Summer」的模特兒，驚豔整個日本時尚圈。

Sakura趁住暑假返日本打工，做模特兒工作，迅速走紅。（IG@sakura_kirsch）

Sakura擁有一雙大眼及標緻混血樣貌，令她成為日本時尚界的新寵。（IG@sakura_kirsch）

雖然Sakura年紀輕輕，但無論是化濃妝、淡妝，還是直髮或捲髮，她都可以完美駕馭，展現出不同氣質。精緻五官加上波浪長髮，散發出成熟女人味，不少網民形容她「靚到窒息」，驚呼「她是女神」、「真人版蘿莉」，吸引了大批粉絲關注。

網民盛讚Sakura靚到窒息！（IG@sakura_kirsch）

Sakura曾在訪問中透露自小的夢想就是成為一名Model，更希望有一日可以到巴黎參加時裝騷。風格多變的她，面對鏡頭自信十足，任何Pose都難不倒她。Sakura淡妝清純，濃妝豔麗，笑起來更與石原里美十分相似，她笑言自己在瑞士沒有受到太多關注，反而在日本就成為大眾焦點。現時Sakura的IG由父母代為打理，不同於她擔任Model時打扮甜美，Sakura透露她在瑞士時日常打扮很隨意，喜歡穿T恤牛仔褲，同普通女仔無分別。

Sakura笑容甜美，有網民指她與石原里美十分相似。（IG@sakura_kirsch）

大家覺得似唔似？（劇照）

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