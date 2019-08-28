偷拍者跟上樓影住宅單位　熱依扎嬲爆：兄弟真沒必要

8年前因為出演《後宮甄嬛傳》寧貴人一角而走紅的內地女星熱依扎，因為五官標緻跟女星張栢芝相似關係，而有「小張栢芝」之稱。並且她擁有少數民族血統，同時與迪麗熱巴﹑佟麗婭﹑古力娜扎合稱為「新疆四美」。

早前她在深夜4時44分，於個人微博貼文，自爆自己死過好多次，才知道生命的可貴。突然有感而發令許多網友感到奇怪，繼而她就自爆其實自己是患有重度抑鬱症及焦慮，原來她一直過得非常壓抑不開心，目前靠食藥控制病情。

熱依扎自爆自己患有重度抑鬱症及重度焦慮。（微博圖片）

正因為她自爆病情之後，外界都特別關注，近日就有媒體跟蹤並偷影她被她發現，令她非常嬲豬，於微博寫下貼文怒斥偷拍者，事件更登上微博熱搜榜第4位，有98萬人搜索討論中。熱依扎認為身為藝人被偷拍在所難免，但希望彼此尊重，因為跟上樓偷拍住所單位已經觸及她的底線：「你拍我也尊重你，因為我尊重你的工作，但你跟我上樓看我家住在幾層幾號？我只想說，兄弟真沒必要。」

雖然嬲嬲豬但熱依扎亦用幽默方式去勸說偷拍者：「下次再遇見，必順撈你來家裡坐坐。都是圈兒裡人唄你拍我甚麼我都不在乎 ，讓你們失望了，對不住。」不少網友見到此貼文都為熱依扎發聲，認為偷拍者非常不尊重他人私隱，叫熱依札要好好保護自己，不要和這一些人一般見識，最重要心境保持寬心，否則吃虧的卻是自己，網友紛紛留言：「别理他們」﹑「做自己就好管别人怎麼說」﹑「再偷拍我給你眼睛挖了」…指責偷拍者冇職業道德。

熱依扎好嬲在微博發貼文。（微博圖片）

事實上，過去因為機場造型令她一度登上熱搜，其實也令她非常不開心，皆因在她眼中如果不是因為演技而登熱搜，根本就不會感到開心：「如果不是因為演技才走到熱搜，對一個演員來說又甚麼可開心的呢？我朋友說别發了，影響事業，可我隨時可以離開這個行業。我除了熱愛演戲，根本不會在意任何。」相信今次因為偷拍者再登上熱搜，她亦一定不開心。

這個機場造型一度登上熱搜。（視覺中國）