宋仲基超親民與途人合照　內地網民放錯焦點：你做乜戴呢樣嘢？

韓國演員宋仲基和宋慧喬7月中完成離婚手續，正式各行各路。宋慧喬早前表明下半年會休息為主，有內地網民目撃宋慧喬與好友遊法國康城散心；至於宋仲基則投入工作，與英國演員Richard Armitage拍攝新片《勝利號》。近日宋仲基盡地主之誼，帶Richard Armitage吃韓國烤肉和冷麵，又展現親民本色與途人合照，但一眾內地網民將焦點放在其他地方。

宋仲基和宋慧喬7月中完成離婚手續，正式各行各路。（視覺中國）

宋慧喬7月被內地網民目撃與好友遊法國康城散心。（微博/@meitianaitiantian）

宋慧喬近況

+ 2

照片中，宋仲基身穿白色T-Shirt和綠色鴨舌帽，與Richard Armitage等人吃韓國烤肉和冷麵，又展現親民本色與途人合照，不過爆料網民指出：「歐巴（韓國「哥哥」的普通話諧音）您這綠帽子是在暗示甚麼嗎」雖然中華文化中，綠帽寓意另一半紅杏出牆」，但在其他地方，綠帽沒有特殊含意，因此，宋仲基在公眾場合戴綠帽也不足為奇。

宋仲基與《勝利號》拍檔Richard Armitage吃燒肉和冷麵，後者更稱冷麵為「新的最愛食品」。（IG/@richardcarmitage）