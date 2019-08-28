曾與龔嘉欣傳不和　朱晨麗被問及二人關係：咁難嘅你呢個問題

朱晨麗（Rebecca）周三（28日）出席鐘錶活動，更為活動擔任model行catwalk。Rebecca自爆自己對設計方面有研究，家中的家俬和所有裝修都是由她畫圖設計，所以如果有人想跟她合作她也無任歡迎。她又笑言可能之前開工好忙，夏天消耗較多能量，皮膚又曬黑了一點，所以看上去會瘦點。

Rebecca為鐘錶活動擔任嘉賓。（葉志明攝）

早前是Rebecca的緋聞男友何廣沛的生日，之後被踢爆二人同遊泰國，雖然廣沛接受傳媒訪問時指同行還有一大班友人。Rebecca就回應說：「其實去咗唔係好耐㗎咋，幾日㗎咋。」她又笑言廣沛好幸運，點解？她說：「因為約我難過登天嘅，我成日都開工，都好多年冇放過假，好多朋友放棄咗約我呢個行程，話『點解你咁難約㗎』、『你以為你自己係邊個』，差啲同我反面，要喺呢度講聲對唔住。平時通告比較密啲，依家啱啱拍完劇，同埋廣沛佢有時間，咁咪約埋一齊，又可以同佢慶祝生日！」廣沛真幸運！

Rebecca以一身「公主look」現身活動。（葉志明攝）

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談到早前跟一同拍電視劇《大醬園》的對手龔嘉欣（Katy）曾傳出不和的報道，報道指Katy在私人Facebook的發文疑投訴同劇演員，而矛頭就疑指向Rebecca。被問到二人現在的關係，Rebecca說：「點形容啊？咁難嘅你呢個問題，唔識答。即係我上網有澄清返嘅，咁其實我係有請過一次嘅半日嘅假咁樣啫，所以大家唔好捕風捉影，其實人哋唔講就未必係我啦，唔好咁樣填我個名落去啦，咁呢個係為自己平反返嘅，所以好多嘢就唔好再作故仔啦。」她也回應其實大家都有聯絡，有個群組大家都在內。

Katy在私人Facebook的發文。（Facebook截圖）