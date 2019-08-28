【她她她的少女時代】姚嘉妮長腿好吸睛　仲同羅天宇發展姊弟戀

TVB新劇《她她她的少女時代》播出後反應不俗，劇情講到失婚的迎風（田蕊妮飾）面臨人生巨變，但幸好身邊有一班好友支持。當中飾演Janice的姚嘉妮（嘉嘉），以過來人的身份積極鼓勵迎風重新振作，被視為「中女」的模範！不少觀眾都大讚嘉嘉相當搶眼，尤其是Fit爆的身形十分吸睛！

姚嘉妮在劇中飾演田蕊妮的好友，一直鼓勵對方振作。（電視截圖）

兩人好好感情！（電視截圖）

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飾演阿田好友的嘉嘉，雖然經歷離婚，但就分到前夫一半身家，所以離婚後依然可以出入高級場所，打扮時尚又有品味，過着闊太的上流生活。嘉嘉在接受《香港01》訪問時，就透露今次的造型花了不少心思：「其實做靚女角色都幾大壓力，因為好驚唔靚。首先自己唔覺得自己好靚啦，但如果要做一個靚女又會好擔心今日個妝化得好唔好呀，生暗瘡皮膚就唔靚啦，頭髮又要Keep住好靚啦，呢啲壓力係大嘅。今次服裝嗰邊都畀咗好多好靚嘅衫我，差唔多每一場戲我嘅衫都係唔同嘅，所以服裝落咗好大功夫。」

嘉嘉離婚後分咗前夫一半身家，過著闊太生活。（電視截圖）

選美出身的嘉嘉，樣貌身材都十分出眾，尤其是一雙長腿非常煞食。雖然已經生了一仔一女，但保養得宜的嘉嘉，一直Keep住窈窕身形。而在劇中她更有一場游水戲，以黑色泳裝上陣的嘉嘉，大騷Fit爆Body。不過其實拍攝時正值冬天，她要在泳池中來回游水，相當辛苦：「真係好凍呀，同埋我係好怕凍嘅人，但冇辦法。間屋喺飛鵝山，所以凍上加凍，啲水好似冰咁，唯有頂硬上，夾硬衝落去。」

這場游水戲在冬天拍攝，嘉嘉都話好凍！（TVB YouTube影片截圖）

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而正正是這場游水戲，就成功俘虜年少的Desmond（羅天宇飾）。天宇在劇中飾演一名有錢又靚仔的健身室老闆，在見到嘉嘉「出水芙蓉」後，就喜歡上對方：「我同天宇有啲啲感情戲，佢爹哋係我師父，所以我都會喺佢屋企出入，咁佢又覺得呢個姐姐好錫佢，對佢好好，所以一路對佢有好感，鍾意佢。但我哋就誤會咗，因為佢話佢鍾意姐姐，我就以為佢鍾意阿田，仲叫阿田去馬，之後先發覺原來佢鍾意我。」

羅天宇一身腹肌好吸睛！（TVB YouTube影片截圖）

嘉嘉話飾演靚女角色有壓力。（電視截圖）

今次同天宇拍感情戲，雖然嘉嘉未有透露兩人在劇中的親密程度，但就大讚對方：「劇本寫得好好啦，所以係好自然嘅。天宇會同你有商有量，應該點會好啲呀，成日會問你意見之後先做嗰場戲，同佢做對手戲好舒服。」

嘉嘉同羅天宇在劇中有感情戲。（電視截圖）