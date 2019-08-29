【中餐廳3】趙薇霸道總裁上身學黃曉明：我不要你覺得我要我覺得

現年41歲的黃曉明，最近因為真人騷節目《中餐廳3》而成為話題人物。在節目中其言行舉止過於霸道不聽取他人意見，被廣大網友嘲諷懷疑他患有「中年王子病」。近日，他的好友兼該節目的前任店長趙薇，就在微博上貼二人的合照，並且「明學」上身學他說話，非常好笑引起討論。

黃曉明言行舉止過於霸道，被廣大網友懷疑他患有「中年王子病」。（微博圖片）

眾所周知，在節目中黃曉明不斷爆出霸道總裁式金句，就好似：「我不要你覺得，我要我覺得。」﹑「你覺得不管用的，我覺得管用好嗎」等，語氣十分狂妄引起討論。正因為如此廣大網友亦嘲諷他學他說話，使「明學」一詞更登上微博熱搜。沒想到最近其好友趙薇亦嘲笑他這一翻言行舉止，在微博上貼二人的合照，並順道嘲諷他：「店長辛苦啦，這個暑假好多快樂建立在你的痛苦上吧！好好幹活兒，幹好活兒。我不要你覺得，我要我覺得！加油哦！開心同學相聚一起工作。」不少網友都笑爆肚不停轉發按讚。

而黃曉明得知前任店長如此嘲諷自己，亦立即給予回覆，並認為趙薇學自己講說話的態度非常相似，對她有讚無彈：「你明學十級可以畢業了，希望我能提供更多快樂哈哈哈哈，成長的煩惱請聽我的。」不介意大家活用「明學」。

趙薇亦嘲諷好友。（微博圖片）