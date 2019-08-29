王嘉爾被爆香港韓國住址　公開質問粉絲：是你發地址出去嗎

不少韓國藝人因「私生飯」（追蹤偶像私生活的人）貼身追蹤而深受困擾，近年更有人公然販賣藝人行程、乘搭航班之編號、住址，甚至護照等，令藝人的私隱和人身安全受威脅。男團GOT7香港成員王嘉爾Jackson過往曾因私生飯追車，繼而發生追尾事故致腰部受傷，今個月王嘉爾發表「護旗手論」引起香港網民和部分粉絲反彈，有網民發動接機活動，直接在王嘉爾面前表達不滿，又有人洩露王嘉爾香港住址，以及GOT7韓國宿舍地址，此舉似乎觸發王嘉爾怒火。

王嘉爾早前完成GOT7墨爾本演唱會。（Twitter/@GOT7Official）

GOT7澳洲演唱會照片

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Twitter流傳一條全長約6秒的影片，當時王嘉爾日前完成GOT7墨爾本演唱會後返抵韓國，獲不少粉絲接機，但王嘉爾神色凝重，以普通話問其中一名粉絲：「發我地址出去的人是你嗎？」該名粉絲反問：「我啊？」王嘉爾隨之回應：「是。」該名內地粉絲語帶無辜表示：「不是啊。」王嘉爾其後在工作人員護送下登上保姆車，不過上車前仍回頭掃視送機粉絲。

王嘉爾詢問其中一名接機粉絲有否公開其住址，該名粉絲矢口否認。（Twitter/@damnchimchim）

該條影片引起GOT7粉絲熱烈討論，有海外粉絲認為該名粉絲是私生飯，所以才被王嘉爾認出，又懷疑該名粉絲是「護旗手論」爭議後，公開洩露王嘉爾香港和韓國地址的人；不過亦有粉絲指出，按該影片來看，被王嘉爾質問的粉絲操普通話，推斷該名粉絲來自內地而非香港，難以證明王嘉爾所指的洩露地址事件，與「護旗手論」爭議有關。

有海外粉絲認為該名粉絲是私生飯，所以才被王嘉爾認出。（YouTube截圖）

有網民指出，被王嘉爾質問的粉絲操普通話，推斷該名粉絲來自內地而非香港，難以證明王嘉爾所指的洩露地址與「護旗手論」爭議有關。（Twitter截圖）

王嘉爾工作近況

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王嘉爾質問粉絲影片