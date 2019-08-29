X1出道首周無緣上三大台音樂節目　金曜漢不慎扭傷仍堅持演出

韓國Mnet選秀真人騷《PRODUCE X 101》誕生的男團X1本月27日正式出道，不過《PRODUCE X 101》爆出造馬風波，連帶X1成員金曜漢、金宇碩、韓勝宇、宋亨俊、曹承衍、孫東杓、李翰潔、南道賢、車俊昊、姜敏熙和李垠尚的出道資格也備受質疑，因此，X1出道首周無緣登上三大無線電視台KBS、MBC和SBS的音樂節目，而今日（29/8）X1成員金曜漢為Mnet音樂節目《M! Countdown》綵排期間受傷，令X1剛出道便蒙上多重陰影。

X1本月27日正式出道，但受造馬風波影響，X1出道首周無緣登上三大無線電視台音樂節目。（Viu《K1頭條》提供）

重溫X1出道記者會新聞圖

+ 31 + 30 + 29

韓國傳媒《Sports首爾》報道，金曜漢綵排時不慎扭傷腳腕，但今次是X1出道以來首次踏上音樂節目舞台，而且金曜漢是X1的Center（中心成員），為了期待已久的ONE IT（X1粉絲），金曜漢強烈要求繼續上台表演，所以金曜漢負傷完成表演後，才到附近醫院接受治療。ONE IT非常擔心金曜漢的傷勢，X1回應傳媒查詢時，指金曜漢治療進度良好，現正休息中。

金曜漢為Mnet音樂節目《M! Countdown》綵排期間扭傷，不過他堅持完成表演後才接受治療。（Viu《K1頭條》提供）

此外，X1未有出席和其他《M! Countdown》演出歌手一同會見傳媒，不過他們透過《M! Countdown》官方Twitter上載自拍，為X1首次現身音樂節目預熱。

X1未有出席現身《M! Countdown》傳媒會面環節，不過成員仍有在Twitter上載自拍，為節目預熱，圖為金宇碩。（Twitter/@MnetMcountdown）

其他X1成員自拍