X1出道爭議致廣告商電視台打退堂鼓　韓勝宇：盼以作品洗刷污名

從韓國Mnet選秀真人騷《PRODUCE X 101》誕生的男團X1今日（27/8）假首爾高尺天空巨蛋舉行出道SHOW-CON，11位成員金曜漢、金宇碩、韓勝宇、宋亨俊、曹承衍、孫東杓、李翰潔、南道賢、車俊昊、姜敏熙和李垠尚正式出道。不過，《PRODUCE X 101》爆出造馬疑雲，首爾警方上月末搜查《PRODUCE X 101》製作組辦公室，發現直接提到造馬的錄音證據，節目賽果受觀眾質疑。因此，X1直至目前為止近乎沒有廣告代言或贊助，還有可能無法登上Mnet以外電視台的音樂節目。

《PRODUCE X 101》誕生的男團X1今日假首爾高尺天空巨蛋舉行出道SHOW-CON。（Viu《K1頭條》提供）

X1的中心成員（Center）為《PRODUCE X 101》第一名金曜漢。（Viu《K1頭條》提供）

X1成員逐個睇

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《PRODUCE 101》系列另一個出道男團Wanna One在2017年出道前已獲邀拍攝護膚品、校服、餅乾、啤酒等廣告，出道近半年已是20個品牌的代言人，出道綜藝節目《Wanna One Go》也獲得5個贊助商支持；至於《PRODUCE 101》系列女團I.O.I和IZ*ONE亦分別獲4個和2個廣告商贊助。然而，有廣告界人士透露，品牌擔心受X1造馬風波影響，因而未有向X1發出廣告代言邀請，而X1的出道綜藝《X1 FLASH》亦僅得Tik Tok（即抖音）贊助，對比其他《PRODUCE 101》系列組合，X1的代言成績實在未如理想。

Wanna One未出道已獲各大廣告商拋出橄欖枝，2017年成為20個品牌化言人。（Wanna One Twitter

I.O.I和IZ*ONE亦得到不少廣告商垂青。（I.O.I及IZ*ONE Facebook）

此外，今日有韓國傳媒報道，X1未能登上KBS音樂節目《音樂銀行Music Bank》的舞台。過往I.O.I、Wanna One和IZ*ONE出道初期，均獲邀到《音樂銀行Music Bank》表演出道歌，但《音樂銀行Music Bank》本周預告未見X1的身影，有網民推測X1受造馬風波影響，因而無法參與《音樂銀行Music Bank》，甚至有可能未能登上MBC《音樂中心》、SBS《人氣歌謠》等三大無線電視台節目。X1所屬公司Swing娛樂向當地傳媒回應有關傳聞，表示仍與《音樂銀行Music Bank》方面協商是否出演，換言之，能否參與《音樂銀行Music Bank》一事仍未有定案。

有廣告界人士指出，X1受造馬風波影響，仍未受廣告商青睞，還有可能無法參與音樂節目。（Viu《K1頭條》提供）

《PRODUCE 101》系列出道綜藝贊助統計

X1今日現身出道記者會，被問及造馬爭議一事的看法，隊長韓勝宇表示：「因為行程繁忙，所以不太能聽到相關消息……我們為愛X1的人認真準備出道專輯，並希望透過這張專輯洗刷污名。」X1的出道歌曲《FLASH》發行一小時後登上韓國最大音源榜Melon，相信X1成員能夠鬆一口氣。