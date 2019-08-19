《PRODUCE X 101》被揭有賽果造假錄音證據　X1出道或受影響？

韓國Mnet選秀真人騷《PRODUCE 101》系列創造多個K-pop人氣組合誕生，包括I.O.I、Wanna One和IZ*ONE，而《PRODUCE X 101》的出道組合X1亦將於本月27日正式出道，不過，有國民製作人（即觀眾）發現決賽當晚部分《PRODUCE X 101》練習生票差一模一樣，引發「造馬」疑雲，首爾警方上月末搜查《PRODUCE X 101》製作組辦公室，發現直接提到造馬的證據，警方正擴大調查範圍，於本月12日調查製作組辦公室和寓所。

《PRODUCE X 101》爆出造假風波，警方搜出直接提到造馬的錄音證據，現正擴大搜查範圍調查，圖為出道組合X1。（Twitter/@x1official101）

邊11位練習生係X1成員？

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韓國傳媒《中央日報》報道，首爾警方在上月末搜查時，發現製作組手機中有直接提及賽果造假的錄音文件，不只是涉及《PRODUCE X 101》，連其他《PRODUCE 101》系列節目也被懷疑有造假之嫌。警方現正考慮以妨礙《PRODUCE X 101》製作公司CJ ENM業務罪名，就今次造馬事件立案。不過，由金曜漢、金宇碩、韓勝宇、宋亨俊、曹承衍、孫東杓、李翰潔、南到賢、車俊昊、姜敏熙和李垠尚組成的X1不受調查影響，將按照原定計劃於本月27日正式出道。

錄音文件不只是涉及《PRODUCE X 101》，連其他《PRODUCE 101》系列節目也被懷疑有造假之嫌，圖為《PRODUCE 101》系列第一名Somi、姜丹尼爾和張元英。（視覺中國，網上圖片）

X1不受調查影響，將按照原定計劃於本月27日正式出道。（Twitter/@x1official101）

X1出道預告照