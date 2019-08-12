《Produce 101》無視造馬日韓貿易戰將拍日本版？　男團下年出道

韓國人氣選秀節目《Produce 101》，由開播到最後一季的《PRODUCE X 101》都有造馬的謠言，連帶即將出道的X1也被標上「造馬團」的標籤。早前更有粉絲收集各方數據後，正式向節目提告。可是近日竟有人發現節目，在日韓貿易戰的緊張情況下，節目開拍日本版？

早前有韓國網民，在《Produce 101》的拍攝地坡州英語村見到節目再開拍。當中有穿上運動服的練習生在內之餘，外牆也掛上《Produce 101 Japan》的大型海報，相信正在進行日本版的拍攝。由於早前並沒有太多關於日本版開拍的消息傳出，因此粉絲都相當驚訝。在節目造馬說未有確實結果前，以及正值日韓貿易戰緊張關係，《Produce 101》仍如常開拍日本版引來網民關注。

《Produce 101 Japan》將於今年下半年播出，限定男團則預定2020年2月出道。（CJ）

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消息傳出後，《Produce 101》官方表示的確正與日本最大娛樂企業吉本興業合作，打造《Produce 101 Japan》，並且正在坡州英語村進行拍攝。Mnet方面更講到，節目將於今年下半年正式播出，最終11名成員的限定男團亦預定於2020年2月，於日本出道。組合雖然在日本出道，但同樣出席《MAMA》頒獎禮及《KCON》等K-Pop活動。在各方的輿論下，究竟節目能否成功仍是未知之數。

《PRODUCE X 101》的限定男團X1將於本月26日出道。（Twitter/@@upsidedown1027）