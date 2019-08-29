【她她她的少女時代】90後演40歲　「中女」苦笑：監製讚零違和感

由田蕊妮、李思捷和曹永廉主演的TVB新劇《她她她的少女時代》播出後反應不俗。劇集以中年危機做題材，劇中的一班「中女」演員亦相當吸睛，特別是首次正式拍劇的「人妻女神」梁芷珮和擁一雙42吋長腿的的姚嘉妮都相當搶眼。但原來飾演田蕊妮閨蜜的麥皓兒、尹詩沛和徐玟晴中，竟然暗藏一位90後女生！

猜猜猜！（劇照）

曾在遊戲節目《味分高下》中擔任「味之天使」忌廉的麥皓兒（Joey）於2007年入行至今參演多套劇集，她更於前年投資7位數投資珠寶生意，升呢做老闆娘。而現年31的Joey就情傾比她年輕的鮮肉演員丘梓謙（Ivan），發展姊弟戀！雖然二人相差6年，但擁有Babyface的Joey，一點也不像是姐姐。

Joey不知不覺踏入3字頭！（IG圖片/＠joeymakhoyee）

大玩姊弟戀！（IG圖片/＠joeymakhoyee）

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而現年36歲的徐玟晴（Kimmi）就參加第21期無綫電視藝員訓練班入行，曾經做過2006年遊戲節目《一擲千金》的「千金小姐」，亦都拍過不少電視劇，代表作包括《醋娘子》的婢女荔枝。熱愛運動的Kimmi，不時在IG上載做運動時的照片，充滿健康性感味道，絕對係美魔女之選。

Kimmi3個之中最大！（IG圖片＠kimmipig）

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而當中的90後就是現年28歲的尹詩沛（Nicole），Nicole參加第24期無綫電視藝員訓練班入行，在2015年，她參與該台綜藝節目《今晚睇李》，擔任「Palwerful Band」和音之一，因唱功了得而廣為人知。之後，她在劇集《不懂撒嬌的女人》中飾演商場租務及推廣部助理經理「Elaine」一角，因豐滿身材而又備受注目！對於今次自己要挑戰演40歲的「熟女」，Nicole接受《香港01》訪問時稱：「當時我問監製洗唔洗打扮得成熟啲怕演得唔似，但佢就話拍得好好，一啲違和感都冇，咁我就冇乜所謂，得啖笑咁樣囉。」

Nicole就係90後女生！（IG圖片/@nicolewanseepui）

Nicole亦直認自己外表比較成熟，她笑言：「可能我入行時間比較長，今年第十年，所以畀人感覺成熟啲，我諗都關事。同埋我都慣，19歲入行，我身邊嘅訓練班同學全部都做緊學生或者大學生，都冇我份，我入行咁耐都冇做過學生。同埋90後都開始年紀大，所以都唔洗點澄清，唯有安慰自己個樣早熟比較容易Carry唔同角色。」

咁樣就似返90後！（IG圖片/@nicolewanseepui）

Nicole又指拍攝時被阿田笑「虧」：「阿田真係好fit，佢都同我講你好『虧』要快啲keep喎，我而家都冇佢咁健康冇咁fit。」但Nicole又強調：「我素顏又真係會後生啲，同埋我唔出聲嘅話個樣都有啲仙氣，一出聲就好似破壞咗個畫面。」

好姊妹！（IG圖片/@nicolewanseepui）

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