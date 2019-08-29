Marvel男主角退休後盼做BTS防彈少年團伴舞　粉絲勸：請三思

曾擔任Marvel電影《幽靈刺客》（Blade）連續三季的美國男星Wesley Snipes，昨天（28日）在首爾出席「2019忠北國際武藝動作電影節」。Wesley Snipes相隔10年再到訪韓國成為焦點外，他在訪問中提起BTS防彈少年團的一番話也成為網民間的熱話。

Wesley Snipes自少習武，由空手道到巴西柔術等都難不倒他。昨日他受邀出席韓國一武藝動作電影節，向現場傳媒展示多款武術，可見57歲的他仍然寶刀未老。訪問中Wesley Snipes被問到他的退休計劃時，他竟意想不到地回答：「隱退的話，我的夢想是成為BTS防彈少年團的伴舞。」引來全場記者的笑聲。搞笑的他更講到會親自去找BTS防彈少年團試鏡，因而成為韓國網民間的熱話。

Wesley Snipes公開表示他退休後想做BTS防彈少年團的伴舞？（OSEN）

對於Wesley Snipes想成為BTS防彈少年團伴舞的願望，不少粉絲的第一反應都是「請三思！」。因於BTS防彈少年團的舞蹈向來出名非常激烈，刀群舞不在話下，當中更包含大量跳躍動作。從BTS防彈少年團的表演片段都不難見到，7位成員落力完成表演後攤坐在台上的畫面，甚至忙內柾國更曾暈倒在台邊。不過都有部分粉絲表示，Wesley Snipes練開武術，感覺難不倒他，期待雙方精彩的合作！

BTS防彈少年團出名舞蹈激烈，不時見到成員表演後攤坐台上。（YouTube截圖）

按圖睇BTS防彈少年團舞蹈有幾激烈！