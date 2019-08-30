《延禧》後被指暴肥　許凱淡定面對「脫粉」：年輕應多換戀愛對象

許凱憑《延禧攻略》富察傅恆一角爆紅後，接連和白鹿合作《招搖》、《烈火軍校》。他在《烈》劇中飾演的顧燕幀幼稚、自戀又愛戲弄謝襄（白鹿飾），不只挖白鹿「鼻哥窿」、洗廁所玩水潑得魔王教官林佑威全身濕透，還穿衣服沖涼等各種超中二病「屁孩行為」，帶給觀眾滿滿樂趣，更被網友直指：「是許凱本色演出吧！」

許凱憑《延禧攻略》富察傅恆一角爆紅▼

許凱聽聞笑回：「還好吧，我本人比較高冷！」認為自己和過去富察傅恆、《招搖》厲塵瀾、今次顧燕幀等角色，相似度都只有10%。顧燕幀個性有趣又專一，加上軍裝造型大隻型仔，被指是「許凱的顏值巔峰」，許凱演出時沒有特別感覺，現在翻睇覺得的確幾型仔，但諗到Keep住要減肥就勁痛苦。

許凱自曝現在體重約75公斤，竟被公司同事警告要減少PO相：「怕Fans喜歡上了顧燕幀，一看你就又脫粉了。」但對於「脫粉」，許凱卻淡定：「因為已經爬了（脫粉）很多，我都知道！」坦承自己會睇留言，感謝Fans追隨的同時，對於他們「脫粉」也很輕鬆面對，認為「年輕嘛，多談戀愛其實挺好的，也可以嘗試喜歡不同的人。」

按圖看《烈火軍校》精彩劇照▼

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《烈》劇中許凱為了獲取白鹿芳心，不但常貼心照顧，還在夜裡彈琴、放煙花表白，誇張表達愛意讓整個軍校的人都知道。許凱還向同樣在軍校裡對靚仔有錢的富二代情敵李程彬柔情喊話：「你能不能離她遠一點？」可愛又稚氣的互動廣受觀眾喜愛。

問到已和白鹿第二次拍檔演一對，心裡有沒有想特別合作的女演員？許凱害羞許願最想和鞏俐合作，現場表白自己從小到大都很喜歡她，期許有一天能和心裡的偶像合作。《烈》劇在愛奇藝獨家熱播中。

許凱已和白鹿第二次拍檔演一對，但原來他心中的女神是鞏莉（《招搖》劇照）

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