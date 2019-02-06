【藍色生死戀】許凱含淚單膝求婚　火箭少女101孟美岐比基尼上陣

今個2月特別多節日，今個星期仍是農曆新年，不過下星期初十就已經是2月14日情人節了！所以連着兩個星期都會有大量好戲上映，包括賀歲片《如珠如寶》、《你咪理！我愛你！》、《新喜劇之王》、《廉政風雲》、《恭喜八婆》等等，而情人節檔期則有《一吻定情》和翻拍自韓劇的中國電影版《藍色生死戀》！

陸版《藍色生死戀》將於2月14日情人節公映。（網上圖片）

陸版《藍色生死戀》由許凱、趙露思、焦睿和梁婧嫻主演，故事跟韓版一樣，講述女主角出生時意外被偷龍轉鳳，後來才知道跟父母及哥哥並無血緣關係，決定返回生母身邊,「兄妹」於多年後重逢又漸生情意，造成幾位主角愛情糾結和命運的錯位。陸版大膽地將原版來男配角色改成男主角，男一許凱將以富家子弟的身份登場，看起來更加迎合大眾市場。

許凱含淚單膝跪地求婚，邊有女仔唔應承？（影片截圖）

近日官方發布了《藍色生死戀》的首條預告片，許凱向趙露思展開各種愛情攻勢，講出「我愛你」已經不算爆點，單膝跪求婚、邀請她共渡週末，其中一幕更是兩人穿上禮服和婚紗、疑似舉行婚禮的場面，不過暫未知道兩人是會結婚，還是許凱會將趙露思交到焦睿的手中。

許凱和趙露思最終能走在一起嗎？（影片截圖）

今次可以看到許凱赤裸上身了！（影片截圖）

不過在預告的最尾，原來都有隱藏一個小彩蛋！內地女團火箭少女101兼韓國女團宇宙少女成員孟美岐，扮演被調換的女兒一角，預告最後她身穿黑色比基尼泳衣，半浸在泳池中，對坐在池邊的許凱說：「等你定了，總會回到我身邊的。」由於今次可謂是美岐的超性感突破，令到不少粉絲都嚇一跳，更有指「想幫佢着返件衫」和「你仲細快啲着衫」！

就連孟美岐都有突破性感演出！（影片截圖）