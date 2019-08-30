【開心速遞】痴漢Jacky正式敗走　黎振燁勁唔捨得：角色好好玩！

無綫（TVB）處境喜劇《愛．回家之開心速遞》一直深受觀眾歡迎，當中不少「CP」更是非常入屋，而最具代表性的便是「大小姐」龍力蓮（林淑敏飾）和「送水輝」宋瑞輝（許家傑飾）的「輝蓮戀」。最近劇情便講到大小姐為真愛離家出走，並到送水輝的酒吧中做老闆娘，在昨晚（29/8）播出的一集中，黎振燁飾演的「Jacky」商良便再次出現，並繼續向大小姐發動追求攻勢，不過再度敗走。

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戲中，Jacky向大小姐稱自己「疊埋心水」返葡萄牙，而事實上今次確是黎振燁最後一次《開心速遞》亮相，他昨晚便在Instagram寫道：「真的最後一集了，希望Jacky曾經速遞過開心畀大家！」

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黎振燁在Instagram貼出與林淑敏、許家傑的合照，指自己在《開心速遞》中的任務已經完成。（Instagram/@the_handsome_jackson）

客串高富帥豁出去 拒絕四四正正

黎振燁接受《香港01》訪問時便答謝觀眾一直支持Jacky，亦不捨得這個好玩角色：「當初冇諗過可以咁大迴響，我都好意外！本身都係客串一兩集，劇組都係設計我係正常『高富帥』四四正正同大小姐匹配，我又覺得反正都係一兩集，所以去盡啲，結果就變咗又癡情、又可愛同難以捉摸嘅Jacky。」

相信不少觀眾都好想黎振燁回歸向「輝蓮戀」復仇，問之後有否機會重返劇組？他說：「監製同我講如果我拍晒啲劇，痕痕哋隨時搵返佢玩一兩集又好入返劇都好。」

黎振燁都真係幾高大威猛有型。（Instagram/@the_handsome_jackson）

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