【開心速遞】大小姐擺脫爸爸安排　即使輸掉所有也要追求自主人生

《愛‧回家之開心速遞》中的大小姐龍力蓮（林淑敏），出身於大富之家，但她卻沒有人生自主權，所有事情都必須聽從父親龍敢威（羅樂林飾演）的安排，原本這次龍力蓮也打算聽從父親的吩咐，再次接受政治婚姻，嫁給對家庭生意有幫助的商心小棧少東商良（黎振燁飾）。但今次她決心擺脫父親的暴政，聽從自己的心意，與宋瑞輝（許家傑飾）出走，即使要讓出繼承人的位置，被淨身掃出龍家也義無反顧。

龍力蓮明知悔婚會令父親生氣，但仍勇敢地向他表達自己的心跡，希望他可以成全自己和宋瑞輝。（《開心速遞》截圖）

即使龍力蓮已經向父親表明自己不想嫁給Jacky 商良，並深愛着宋瑞輝，但龍敢威表現得很冷靜，因為他依然深信女兒最後還是會聽從自己的安排，因為從小到大，即使她有多不願意，最後都會屈服，包括被迫去美國讀書，還有她的第一段婚姻。當年龍敢威明知女兒原本有一個初戀男朋友，但仍給她安排政治婚姻，在父親的威權之下，她屈服含淚出嫁，但後來還是婚姻失敗，但即使想離婚，也要經父親批准才敢簽字。

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因為懾於父親的強權，龍力蓮不想去美國也去了，不想嫁也嫁過了，來到40歲，她回望過去的人生，聽從父親的安排，也沒有得到幸福。原本她也認為自己這輩子都必須聽從父親的所有吩咐，以為這就是豪門宿命，加上為了保護和照顧舅父KC（歐瑞偉飾）與細佬Terry（李偉健飾），她更加不能放棄繼承人的位置。遇到宋瑞輝，眼見他為了二人的幸福作出那麼多犧牲，龍力蓮醒覺自己也要為對方做返啲嘢，就是放棄成為接龍集團繼承人，只為能為重奪自己的人生自主權，有選擇自己幸福的基本權利。

為了迫女兒與宋瑞輝分手，龍敢威對她進行經濟封鎖。（《開心速遞》截圖）

原本龍力蓮以為父親只是將自己發配到哈爾濱，想不到父親為了迫自己與宋瑞輝分手，罷免她在接龍的所有職務，並凍結她所有資產，要求她一無所有地離開龍家，堂堂龍家大小姐，連一對耳環都沒能保得住。

原本這樣也沒有打擊龍力蓮，因為她多年的積蓄有八千多萬，她亦打算以這筆資金闖一番事業。奈何被父親設局騙光所有財產，為的是迫她離開宋瑞輝，連Terry 都忍不住大罵父親太狠辣，「爸爸你真係好恐怖，父毒都不吃兒，你竟然咁樣對家姐，你真係又毒又衰！」

龍敢威設局騙光龍力蓮僅餘的資產，連Terry 都不禁罵父親狠毒。（《開心速遞》截圖）

不過龍力蓮並沒有就範，即使被父親使計一鋪清袋，連「覓雪琴室」都押上了，但她並不後悔。雖然革命的代價很大，但如果不離開龍家，龍力蓮只能成為一個由父親擺佈的扯線公仔，即使這刻輸掉所有，但不代表永遠都輸，正如單元「公主落難記」片尾，「覓雪琴室」中的紅葉跌了下來，龍力蓮以為這是「玩完」的啟示，但宋瑞輝表現得輕鬆，執起紅葉說：「跌咗落嚟，執返起佢就可以了，你之前不是說過，你龍力蓮加上我是無所不能的嗎？我哋一齊捱落下去。」龍力蓮對着名貴的朱古力起誓，「我今日失去的，一定雙倍賺回來。」對小蓮和輝輝來說，追求自己的幸福的路很艱難，「條路只要我哋一齊行」，一定可以重新擁有今日失去的。

龍力蓮認為只要跟宋瑞輝一起努力，將來一定可以重新擁有今天所失去的一切。（《開心速遞》截圖）