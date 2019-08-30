【她她她的少女時代】羅天宇濕身騷完美Body：希望觀眾鍾意啦

TVB新劇《她她她的少女時代》以中年危機做題材，劇中的一班「中女」演員包括田蕊妮、姚嘉妮、梁芷珮等都相當搶眼，但飾演健身室老闆Desmond的羅天宇一樣吸睛！他在劇中更有一場半裸沖涼戲，絕對值得大家期待！

羅天宇在劇中飾演健身室老闆，同田蕊妮有不少對手戲。（劇照）

在昨晚（29日）播出的一集中，天宇更出面護花，為阿田平反。（電視截圖）

+ 9 + 8 + 7

現年31歲的天宇，2008年參選香港先生獲得少年組冠軍，一向都是肌肉型男。今次他在劇中飾演一位有錢又靚仔的健身室老闆兼教練，他一直喜歡姚嘉妮，但卻被誤會喜歡田蕊妮，二人更有不少搞笑戲份。為了完美呈現角色，天宇在接受《香港01》訪問時就透露事前操足3個月：「嗰排真係除咗開工就係做運動，因為有一場除衫戲，所以食嘢方面都戒得好清。由一開頭到拍嗰場除衫戲大概操咗3個月，大概減咗廿幾磅。一收工就去做Gym，打籃球，嗰排嘅生活就係咁。」

天宇操到好大隻！（IG@lawjoey）

天宇在劇中有一場半裸的沖涼戲份，濕身上陣的他先是背對着鏡頭，之後在慢鏡下轉過身，隨着鏡頭移動可見他的胸肌和腹肌，盡騷完美Body！不過超Fit身形的背後，天宇都犧牲了不少：「拍之前都希望可以盡自己全力減到最瘦，體脂最低，嗰陣係減到8%脂肪比例，所以真係人生最瘦，冇試過。」

天宇話拍呢場戲唔尷尬！（TVB YouTube影片截圖）

眼神電死人！（TVB YouTube影片截圖）

點擊下圖逐格睇：

+ 5 + 4 + 3

事實上，男士的體脂率正常在14至23%之間，天宇減到得8%，除了靠努力做運動之外，他還嘗試了近年歐美流行的「Intermittent Fasting」（輕斷食法）：「16個鐘頭唔食嘢，另外嗰8個鐘就食足夠嘅蛋白質，同埋其他所需嘅營養。其實都難，因為一日要食夠160G蛋白質，隔一兩個鐘頭就要食一餐，嗰一餐清得嚟又要好多肉，有時食唔夠肉可能要食啲奶粉。再加上拍嘢，所以都有一定嘅難度，最後出嚟希望觀眾鍾意啦，就係想畀人睇到另一個羅天宇。」

天宇希望觀眾見到不一樣的他！（IG@lawjoey）