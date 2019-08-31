陳偉霆微博分享兩分半鐘Vlog　一項大膽動作令他瞬賺50萬Like

自從Vlog興起之後，不少明星紅人都時常拍攝一些有趣的視頻與粉絲分享生活點滴，互相交流。今日（30日），陳偉霆（William）在微博上載了一條時長兩分半的短片，內容令大批粉絲血脈擴張。

片中的William置身浴室，身穿灰白色睡袍，他對着鏡頭緩緩地說：「我糾結了很久，非常糾結，我知道大家非常喜歡我長頭髮，但是呢，每一次我都是這樣，留了長頭髮就覺得自己想剪短頭髮，剪了短頭髮，我就非常舒服。還有最近煩惱特別多，我要剪掉我的煩惱絲。」

雖然明知剪頭髮的舉動會被粉絲「反對」，William甚至自嘲「禿毛（禿頭）」，但隨後他便對着鏡頭腼腆地笑言：「我覺得我（無論）怎麼樣你們也會喜歡的，是不是？」說完便開啟手中的電推剪。

William在Vlog中親自剃頭，更自嘲變禿頭。（視頻截圖）

首次自己剃頭的Wiliiam，直言「有點緊張」，只見他從右至左剪掉頭髮，手法嫻熟，再配上《Something Just Like This》的背景音樂，整個過程相當有Feel。不過頭部的中間位置似乎剃掉太多，頭髮看上去有些稀疏，而完成之後William還對着鏡頭祈求粉絲「別罵我」。

點擊下圖逐格睇William剃頭：

+ 2

目前，這條Vlog已有超過12萬次轉發，逾46萬個Like，接近6萬條留言，粉絲們都激動地寫到：「太帥了吧」、「剪吧，禿了別人不愛我愛你」、「檢驗帥哥的標準，陳偉霆0壓力通過了」、「撩起頭髮來真是讓人瘋狂心動啊」等等，而評論區亦被大量的語氣詞以及驚歎號洗版，可見William的一舉一動都令粉絲們興奮不已，人氣超高！

見到William剃頭的過程，大批粉絲都無法淡定。（微博截圖）