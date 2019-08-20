【多圖】陳偉霆接吻花式多籮籮　趙麗穎古力娜扎感受至深

陳偉霆現時在內地人氣爆燈，愈chok愈受歡迎，他在內地拍過不少偶像劇及古裝劇，但無論何種題材角色，都不約而同有接吻戲，讓陳偉霆發揮他的撩妹魅力，不要以為拍接吻戲很容易，要不時發揮創意，觀眾先不會覺得悶，所以陳偉霆每次都有不同的接吻方式，有時是「霸道總裁壁咚」、有時是「溫柔暖男錫錫」，最厲害是「旋轉木馬」接吻，究竟是什麼絕招，下文自有分曉。

陳偉霆跟趙麗穎在《老九門》合作，二人還有連場接吻戲。（劇照）

講到接吻情節，觀眾一定記得星爺在《家有囍事》中的「巴黎鐵塔反轉再反轉」，堪稱接吻神技。但原來陳偉霆在每齣影視作品中，都會有接吻戲，更往往成為劇集的高潮所在，過程當然不能馬馬虎虎，不停製造出最浪漫，最有驚喜創意的接吻情節，令觀眾大開眼界，究竟陳偉霆的接吻體位有幾特別？首先要講到跟他多次合作的趙麗穎，在內地劇《蜀山戰紀之劍俠傳奇》及《老九門》，二人就有肉緊接吻戲，《蜀》劇陳偉霆飾演的丁隱入魔，趙麗穎要用熱吻令他平復情緒，至於《老九門》則是陳偉霆主動出擊，緊緊抱著趙麗穎深情一吻。

《南方有喬木》展示出陳偉霆霸道壁咚一面。（劇照）

陳偉霆錫盡劇集女主角：

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陳偉霆的雷鬼頭相當前衛，但他在內地卻有成千上萬粉絲愛戴。（最愛等等的飽飽寶寶微博圖片）

陳偉霆跟劉詩詩合作的內地劇《醉玲瓏》，雖然是古裝劇集，但一樣不少得談情說愛，二人的接吻戲無疑是重中之重，劇中由於有穿越情節，陳偉霆亦有溫柔及狂野的接吻版本，時而突如其來一吻，又有斯文溫柔地從後頸開始進攻。至於現代劇集《南方有喬木》，陳偉霆就霸氣壁咚白百何，Man爆的表現，又一次將女方俘虜，其他如《橙紅年代》的馬思純、《因為愛情有幸福》的唐藝昕，也被陳偉霆用熱吻融化。不過講到陳偉霆最厲害的接吻招數，一定要數到《風暴舞》，陳偉霆跟女主角古力娜扎，各自騎在旋轉木馬上，當兩馬平排出現時，陳偉霆即跟娜扎Kiss，浪漫度爆燈，而陳偉霆在多齣作品中，展示出各種不同的接吻技巧，名副其實是接吻教科書。