【開心速遞】蘇韻姿激罕幕前性感示人　沙灘比堅尼大曬好身材

繼林凱恩在新劇《她她她的少女時代》中以超低胸性感短裙示人後，她在《開心速遞》中的同劇演員蘇韻姿（Andrea），亦有在最新一集《開》中，以性感比堅尼水着示人，想不到平日瘦削斯文的「熊心如」，身材也甚有睇頭，心口有肉，腰有馬甲線！

想不到平日看似瘦削的蘇韻姿，相當有睇頭。（影片截圖）

劇情講述心如（蘇韻姿飾）為選美到沙灘影靚相，為自己造勢，由阿叔熊樹仁掌鏡，朱凌凌做助手，金城安誤以為她喜歡朱凌凌，遂打算為她製造機會，使計令熊樹仁肚痾，令二人有單獨相處的機會。在金城安「腦補」畫面中便出現了心如穿性感泳衣的一幕。由於是金城安的想像畫面，所以這個心如沒有平日的矜持，多了幾分嫵媚。

Andrea認為馬甲線可以表現出熊心如對選美比賽的認真，可見她對演出的細節非常用心。（影片截圖）

Andrea接受《香港01》訪問，指從知道心如參加選美開始，就預料要着泳衣，幸好她一直有好好管理自己的體態，而她認為馬甲線可以表現出書呆子型的熊心如對選美比賽的認真，所以將原本已有馬甲線再操得明顯一點，可見她對演出的細節非常用心，「希望可以發掘不同面貌嘅心如畀大家睇，本身心如唔係運動型，我覺得如果佢有肌肉，會表現到佢對比賽有幾認真。」

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Andrea在劇中參加選美，她亦拿出當日參加香港小姐鬥志出來操Fit自己，Andrea跟我們分享她的減肥心得：「飲食方面會比較注意，平時都會食零食同糖水，但而家就食清啲，用返選美時的餐單，不過就冇咁嚴格，因為始終每日都要拍劇，主要食多啲菜同生果同埋戒糖，菜可以無限食，選擇糖份較低的生果，澱粉質方面盡量揀糙米或者小麥整的麵包，避免食精製白麵包，但份量要減少，肉方面就選擇低脂白肉。」Andrea指每餐都食得夠飽，只要懂得選擇食物，就會瘦下來。

Andrea 當年參加香港小姐的戰衣重出江湖，令她重拾選美回憶。（IG圖片／andreaso_）