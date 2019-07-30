【開心速遞】Terry李偉健為劇集出手　漫畫神還原：通宵10幾晚

TVB長壽處境劇《愛‧回家之開心速遞》雖然已經播出631集，但依然不時以新鮮手法處理劇情，令一班觀眾Keep住追。在最新一集「公主落難記」中，就以「威龍秘密網」流傳漫畫圖，講述「公主」為了跟送水工人私奔，不惜放棄原本擁有的富貴榮華，更「國王」對抗，影射龍家大房來開展劇情。這幾幅畫功精美的漫畫就是由劇中演員「Terry」李偉健所畫。

在「公主落難記」單元中，李偉健親手為劇情繪畫漫畫。（FB圖片／李偉健Terry（小甜健））

李偉健未入行前，曾是漫畫雜誌《CO-CO!》的人氣漫畫家，其中經典作品《校園大英雄》是不少八、九十後的集體回憶，所以不少觀眾一眼就能認出他的畫風，畫作維肖維妙，抓住劇中人物神髓，果然是專業作品。雖然這些漫畫畫面只是出場短短數十秒，但李偉健卻花上十多晚通宵時間來完成，日頭拍劇，夜晚畫畫，太太都怕他太操勞。

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自從漫畫業式微後，李偉健轉行曾任兩年健身教練，後來參加「香港先生」而加入TVB。（電視截圖）

李偉健說監製當初找他畫「公主落難記」，雖然他畫開漫畫，但也感到有壓力，「因為畫人像唔係我嘅強項，如果係話外星人同怪獸我諗應該幾晚就搞掂左，主要都係人像唔係強項所以畫得唔夠得心應手，同埋有機會係劇集播出，怕畫得唔好失禮人，不過多謝監製同埋導演好支持我同比好大自由度我用自己嘅風格去畫！」

李偉健筆名小甜健，自細熱愛漫畫，十多歲入行做漫畫師學徒，雖然現在轉行成為藝人，但亦不時推出漫畫推出。今次李偉健的「公主落難記」漫畫，獲得不少網民激讚，「真係畫得好神似，而且有你的漫畫故事更為傳神吸引，加油」、「好羨慕你咁有才華」。

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