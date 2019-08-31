【極多圖】TVB新聞女主播溫蕎菲勁GF-able　取代梁凱寧成網民最愛

TVB無綫新聞台近月的報道手法被不少人認為偏頗失實，最近更有傳新聞台內部因而爆發離職潮，包括主播在內以及多名記者亦相繼辭職。一向備受網民喜愛，已於TVB任職4年的新聞主播小花梁凱寧（Maggie）日前（29/8）就已經離職。數一數手指，其實昔日被網民封為「新聞女神」的主播們，還在職已經不多了。

梁凱寧臨走前，溫蕎菲（Chelsea）都也有跟她合影留念，關係應該不錯。（IG@qiao_qiao9）

TVB新聞台中，其實尚有不少「新聞女神」在職，就例如這位叫做温蕎菲的主播小花，最近就吸引了不少連登巴打討論。據知，在新聞中說著一口字正腔圓普通話的她出生於中國江西贛州市，畢業於香港城市大學，2013年也在中國中央人民電視台CCTV 4台擔任過新聞主播，直到2015年才加入了無綫J5台（即之後的無綫財經台）擔任普通話的天氣主播，其後2016年就成為了財經新聞主播，也有報道時事新聞。她在IG以及個人微博中也有不少工作和私人照片，在電視螢幕後的她，原來生活也十分多姿多彩，相信她很快就會成為網民新一代的寵兒。

溫蕎菲現任TVB財經新聞台主播，十分專業。（IG@qiao_qiao9）

溫蕎菲的個IG有十分多靚相，影得好GF-able！（IG@qiao_qiao9）

温蕎菲IG、微博的生活照，好青春吖！