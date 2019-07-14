【逃犯條例】無綫新聞主播金盈被網民鬧爆：點解妳可以埋沒良心？

香港特區政府月前擬修訂逃犯條例而惹起大批市民的不滿，引發了連串的反修例行動，包括大型的遊行、示威和抗議等。縱然特首林鄭月娥日前宣布修例已「壽終正寢」、「the bill is dead」（草案已死亡），不過市民因反修例而引發起的連串行動依然繼續。昨日（15日）於上水又爆發了警方和示威者之間的激烈衝突，有網民就質疑無綫的新聞報道疑似偏頗不實，TVB新聞主播金盈就回應網民的留言表示：「如果你有質疑，你可以讀新聞系做記者，了解更多，中立咁將事實報道出嚟，我認為睇一件事要全面，就係要睇多間傳媒嘅報道。」即令一眾網民嘩然。

金盈係TVB新聞主播。(FB圖片)

金盈此留言一出，即惹來網民熱烈的留言圍剿，以及於討論區開post鬧爆她。有網民表示：「原來要讀過新聞系先了解到事實真相，真係失敬」、「有質疑就要做記者？咁質疑林鄭，咪要去做特首？」「咁質疑警察，咪要去做警察？」「你讀新聞系，點解你可以唔知報道新聞嘅核心係咩？點解可以埋沒良心報道？」「咁你有無讀過新聞操守？」

金盈叫人去讀新聞系做記者。(網上截圖)

其實她之前也有在網上回應網民指她在TVB報道假新聞，留言表示：「可唔可以講下你覺得邊一則係假新聞呢？如果真係有作嘢或者同事實不符，而你身在現場，有最準確嘅消息同證據，你可以電郵我哋公司又或者通訊局投訴，咁樣係最實際做法，亦真係可以為件事好。」當時已有大班網民不滿她的一番言論，而今次她叫人去「讀新聞系做記者」，又再令她成為大家攻擊的對象，瘋狂留言駁斥她。

她叫大家可以去投訴失實報道。(網上截圖)

點擊下圖逐格睇金盈同網民嘅留言，以及佢其他靚相：