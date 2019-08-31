【多圖】鍾麗緹21歲混血女兒Yasmine似足媽咪　清新氣質好出眾

現年48歲的性感女神鍾麗緹（Christy）一向保養得宜，是圈中數一數二的凍齡女神。她與第一任老公所生的大女張敏鈞（Yasmine）亦遺傳了媽媽的優良基因，一副混血樣貌十分標緻。Yasmine昨日（30日）在微博Post了幾張近照，清新自然的氣質獲網友大讚！

鍾麗緹大女Yasmine遺傳了媽媽的優良基因，擁有混血靚樣。（Yasmine張敏鈞微博圖片）

經歷3段婚姻的Christy，育有3名女兒，分別是21歲的Yasmine、10歲的Jaden和9歲的Cayla。Yasmine濃眉大眼加上自然的雀斑，充滿個人魅力。昨日她分享了一系列靚相，相中Yasmine對着鏡頭甜笑，一彎腰更見到事業線若隱若現，小露性感，不少粉絲都留言大讚她遺傳了媽媽的好身材，完全不輸當年的Christy。

現年21歲的Yasmine，昨日（30日）在微博Post了一系列文藝風格的靚相，清新自然的氣質獲網友大讚。（Yasmine張敏鈞微博圖片）

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雖然Yasmine在外國讀書，但同媽媽及兩個妹妹都感情好好，更經常在網上分享合照。Christy三個囡囡都遺傳了媽媽的美貌，絕對是前途無可限量的星二代！

3個囡囡都遺傳了媽咪的靚樣！（鍾麗緹Christy微博圖片）

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