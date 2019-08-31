勝利5個月後改口認海外非法賭博　對話紀錄曝光：我贏了2億！

本月28日，前BIGBANG成員勝利就涉嫌在海外進行非法賭博等，到警署報到接受調查。經過12小時的調查後，勝利終於向警方承認有於海外非法賭博，推翻3月時的證供。節目《演藝家中介》昨天（30日）公開一段疑似勝利與前YG娛樂社長梁鉉錫，談及海外賭博的對話。

勝利接受完長時間調查後，當時回應記者有關是否承認參與非法賭博的問題時，他只是簡單回答：「已說出所有事實。」然而其後警方對外公布，勝利已在調查中承認賭博，而記者亦已向他的代表律師確認。早在3月時，勝利否認非法賭博，沒想到5個月後終改口承認。可是對於非法換匯的指控，勝利則暫時仍堅持否認。

勝利經過5個月後，終改口承認海外非法賭博。（《演藝家中介》截圖）

按圖了解勝利認非法賭博一事：

《演藝家中介》昨天公開一段，相信是勝利與梁鉉錫的聊天紀錄，當中可見勝利講到「我贏了2億。代表（猜測是梁鉉錫）也會贏很多的！」而對方則回覆他「我只要贏回我的旅遊費就可以」，可見二人參與海外非法賭博的證據確鑿。另外勝利也提及「因為我會經常來，所以我把錢放在Safe Bank內」和「贏來的錢只在拉斯維加斯用，是我定下的規矩」，可見勝利是常客老手外，也明知道海外進行賭博是非法的行為。

勝利28日到警局報到，進行了12小時的調查。（10asia）