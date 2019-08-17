警到YG大樓搜證　梁鉉錫被指挪用BLACKPINK、WINNER收入作賭本

早前YG娛樂前社長梁鉉錫和BIGBANG前成員勝利，被韓國《Dispatch》大爆涉嫌在海外進行大金額的非法賭博，更是美國和澳門MGM酒店賭場的VIP。韓國警方掌握證據後，14日已對兩人立案，正式展開調查，調查期間更有指梁鉉錫的賭本或來自旗下藝人收入。

今早（17日）就調查梁鉉錫及勝利涉嫌進行非法賭博及慣性賭博一事，首爾警察智能犯罪調查隊直接到了YG娛樂位於麻浦區的大樓作封鎖搜查。警方更講到為了收集更多證據，未來會傳召二人外，梁鉉錫的弟弟梁珉錫（即YG娛樂前董事）也或會被召見。不過警方由本月7日醜聞爆出後，一星期後才立案，再到今天才到YG大樓搜證，被大眾質疑行動過慢。

警方今早到YG娛樂位於麻浦區的大樓，進行了長達5小時的搜證。（NEWSIS）

按圖了解梁鉉錫、勝利涉嫌進行非法賭博：

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同一時間，今早亦有韓國傳媒講到，由於梁鉉錫和勝利每次參與賭博的金額巨大，每盤最少以300萬韓圜（約2萬港元）做賭注，因此有理由懷疑當中涉嫌非法換匯。報道中亦講到，只有BIGBANG、BLACKPINK和WINNER等旗下藝人的海外演唱會所得才會涉及龐大換匯，質疑梁鉉錫或有挪用旗下藝人的收入進行非法賭博。

YG娛樂旗下的BLAKCPINK，每年通過海外巡演賺不少錢。（IG/@blackpinkofficial）